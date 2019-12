”Det är aldrig fel att fylla på med inspiration”

Profil

Ålder: 29 år.

Gör: Organist & kördirigent.

Uppväxt: Karlshamn.

Bor: Malmö.

Familj: Ja.

Intressen: Squash, historia, litteratur.

Lyssnar på: Främst klassisk musik men är ”allätare”.

Läser: ”Music in the castle of heaven” ett digert porträtt av J. S. Bach signerat John Eliot Gardiner.

Smultronställe i Blekinge: Finns många smultronställen i natursköna Blekinge, återvänder dock ofta till havet och den vackra skärgården.