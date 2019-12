Gud nåde den som rör vår Disneyjul

Foto: TT/SVT

Hur självisk, elak och stökig han än är så är det omöjligt att inte älska honom.

Det hjälper inte hur sympatisk den käcka Musse Pigg är. Han får ändå inte få samma kärlek av oss som Kalle Anka. Och vem har sagt att världen måste vara rättvis?

Kalle Anka är vårt sämre jag, Han är opportunistisk, feg, girig och övermodig. Och inte minst en osolidarisk arbetskamrat. I freudianska termer så saknar han ett överjag.

Men varför sitter halva svenska befolkningen och tittar på en tecknad film mitt i julfirandet? Ofta är det enda gången på julen som familjen sitter samlad. Alla är med. Och det exemplifierar drömmen om julen som den var förr i tiden med storfamiljen.

För människor födda och uppvuxna i Sverige är Kalle Anka på julafton en självklarhet. Människor som invandrar till Sverige får snabbt lära sig att Kalle Anka är ett måste.

Orden ”From all of us to all of you” är inte bara magiska utan innehåller också en viktig solidarisk tanke och grundfundament som tillhör Folkhemssverige.

Kalle Anka föddes 1934 och är tio år yngre än min mamma. Och precis som hon har han alltid funnits i mitt liv. Sedan 59 år tillbaka har svenskarna varje julafton samlats kring denna lägerled. I vår jakt efter lägereldar och traditioner att samlas kring har vi bytt ut Jesus.

”Orden 'From all of us to all of you' är inte bara magiska utan innehåller också en viktig solidarisk tanke och grundfundament som tillhör Folkhemssverige”.

De senaste åren har tittarsiffrorna för programmet dalat, enligt statistik från Mediemätning i Sverige. Toppåret var 1997. Då såg 4,3 miljoner tv-tittare programmet, vilket motsvarade då mer än halva svenska folket.

I fjol bänkade sig 3 786 000 sig framför tv för att se Kalle Anka och hans vänner. Det är egentligen bara Melodifestivalen som kan komma i närheten. Inte ens svensk fotbollsmatch kan mäta sig med Kalle Anka, och Ingemar Stenmark har ju lagt skidorna på hyllan för långe sedan.

Under det röda 70-talet försökte man stryka programmet ur tablån, men det ledde till rasande protester. Ledningen backade och Jultomtens verkstad kunde rulla ut i rutan som vanligt. Disneyjulen får ingen röra.

Tjuren Ferdinand togs bort ur programmet 1982 och det blev folkstorm. Året därpå var klippet tillbaka. Häromåret var man inne och tog bort bland annat en svart docka. Programmets berättarröst Bengt Feldreich har sagt i en intervju: ”Liksom i barndomens saga erbjuder Kalle Anka någonting välbekant i en förvirrad värld.”.

Kalle Anka är lika mycket religion som tradition. Man gör saker före och efter Kalle Anka.

God jul!