Jerry Nilsson: ”Är det samma tåga i tågen som förr?”

Mina senaste dagar har innehållit en stor dos av just det transportmedlet. En snabb räkning ger vid sken om att det handlar om tio olika tåg på sex dagar. Inte illa för en simpel sportredaktör.

Anledningen till denna rälshysteri stavas en resa. Det blir gärna så när det handlar om färdmedel. Lik ler och långhalm eller Arne Hegerfors och Kryzz hänger de två ihop.

Min tripp började i Blekinge och slutade tio mil norr om den nederländska huvudstaden, inklusive returresan åt andra hållet. Jag slänger även in två flyg, men då det ena var försenat och dessutom inte kvalar in under rubriken som handlar om tåg väljer jag att lämna de luftburna resorna därhän.

Att åka tåg kan vara en njutning eller en fullkomlig plåga. Min inledande resa ned till huvudstaden, Skåne har ju en egen flagga och därför förutsätter jag att Malmö ska gå under epitetet huvudstad, företogs i första klass.

Det är oftast värt några tjugolappar extra att sitta och mysa där, men jag ångrade manövern på studs samtidigt som en kork ur en flaska med mousserande vin for i taket samtidigt som jag klev in i vagnen.

Fem resenärer, de hade mycket att tala om, skulle söderut och behövde få upp värmen redan innan de var framme vid poolen. Så skulle bli fallet med hjälp av ytterligare tre flaskor som stod och väntade på bordet.

Nåväl, man kan inte få allt som den tandlöse knäckebrödsälskaren sa och med hjälp av hörlurarna tog jag mig till en annan värld.

Resorna i Holland, förlåt Nederländerna, var betydligt smidigare. En enkelbiljett kostade 27 euro medan en gruppbiljett för sju personer kostade 30 euro. Med tanke på att vi var just sju valde vi den senare varianten. Det kändes bättre.

”Här är minsann tågen alltid i tid” hasplade jag ur mig sekunder innan en högtalarröst förkunnade att expresståget i riktning mot Wolvega var tre minuter försenat.

Det där kallas att jinxa sig själv, men innebörden och konsekvenserna av det förtjänar en egen spalt i framtiden. Låt oss i stället säga att jag valde att hålla tyst angående tider under resten av resan.

Angående de följande tågen på trippen finns inte särskilt mycket att förtälja, speciellt inte som att dessa raderna bekräftar att jag är hemma och därför inte drabbades av några missöden.

Den största spårrelaterade dramatiken som har hänt de senaste dagarna var när kepsen blåste ur min hand, helt sant, och landade precis bredvid rälsen.

En snabb dykning senare var den tillbaka hos sin ägare. Det var inte äpplet som jag hade haft i fickan och därför mosat när jag slängt mig platt på perrongen och fiskat upp huvudbonaden.

Alltid är det något när det är tåg inblandat.