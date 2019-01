Jerry Nilsson: ”Är jag förfalskad än?”

Foto: Therese Ny/TT

Jag är rädd för en hel del – bland annat för att inte bli betrodd. Allt går tillbaka till en miss i utbildningen.

Jag är för övrigt rädd för en massa saker. Ormar, tunn is när man är en tjockis och mörker i samband med för idogt läsande av diverse suspekta deckare är tre varianter som också platsar, men veckans anspråkslösa rader är tänkt att handla om något annat.

Jag är helt enkelt rädd för att inte bli betrodd när jag skriver under dokument av alla de slag. Anledningen är lika enkel som pinsam. Jag lärde mig för bövelen inte att skriva en snygg namnteckning, en stilig autograf eller en kraftfull signatur – kalla det vad ni vill – som liten. Därför är de spretiga tecknen som ska föreställa mitt godkännande högst olika beroende på i vilken situation jag befinner mig i.

Är det vid ett ståbord på posten i samband med att en tipsvinst ska hämtas ut, den tiden är förvisso förbi med tanke på att såväl postkontor som vinster i det närmaste är utrotade, är det en variant och är det i samband med autografskrivande i Polen är det en annan sak.

Det sistnämnda har för övrigt hänt i samband med fotbollslagets träningsläger i vårt södra grannland under slutet av 90-talet. I ärlighetens namn tror jag att de unga autografjägarna var mer imponerade av våra skor och flådiga overaller än över själva spelet, men vem var jag att vägra en liten knatte min signatur i hans autografblock?

Just den resan innehöll det mesta som kan tänkas hända på såväl en Östersjöfärja som på polsk mark, men alla inblandade skrev under ett tysthetslöfte i samband med att vi åter beträdde svensk mark och därför får det som hände där stanna just där.

Då är vi tillbaka på det där med signaturer. Min kråka på det dokumentet är förmodligen lika enkel att tyda som lunchmenyn en torsdag. Med andra ord är den ytterst lätt att förfalska på grund av att jag aldrig lärde mig några sirliga svängar och krumbukter som ung.

Och att försöka sig på en ändring nu låter sig inte göras. Hur skulle det se ut i samband med att ett nytt pass eller körkort ska kvitteras ut?

Myndigheterna lär omgående ifrågasätta varför det är en annan person som skriver under jämfört med den som gjorde det vid det förra utlämnandet.

Det är ett elände att inte bli betrodd!