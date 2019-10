Jerry Nilsson: "Svengelska i Irland där ljust blev lätt"

Foto: JOHN COGILL

En resa till Irland såväl berikar som förfasar.

Det senare handlar enbart om mina egna tillkortakommanden.

Nu blir det minsann skärpning.

Det handlar om språket. Vi, svenskar, har en tendens att utnämna oss själva till världsmästare i det engelska språket. Då bortser vi självfallet från de som föds med tungomålet redan på tungan, men förutom den gruppen, som är stor, rankar vi oss själva högt.

Anledningen till detta är skolan, jag kommer ihåg såväl sun som stamp i glosboken, och de många influenser västerifrån som sköljer över oss likt en missriktad våg i en vattenlandspark. Lägg därtill tv-serier och filmer som inte dubbas, tack för det Televerket, och som därför ger oss chansen att förstå hur ett ord ska uttalas. Det behöver i och för sig inte betyda något. Jag kan inte säga ordet fascinerad på ett tillfredsställande sätt trots att jag vet precis hur det ska uttalas. Fast det är en annan historia och ämne. Jag läspar kanske värre än Ture Sventon? Börjar jag yra om temlor och pitoler vet ni att det förmodligen är så.

Åter till den gröna ön. Premiärbesöket var ett strålande sådant och vi möttes av såväl trevliga människor som av regn. Uppenbarligen finns det gott om båda varianterna i landet.

Med tanke på folkets sinnestämning, av det goda slaget, hade de inga som helst problem att begripa vår svengelska i samband med att vi försökte förklara hur den svenska hästsporten fungerar eller varför ratten sitter på fel sida.

De tog det med jämnmod och att Guinness heter Guinness oavsett vilket språk man talar var en lättnad. Det blev värre för kollegan som prompt ville ha en ljus öl och därmed direktöversatte det till en "light beer" när barmannen ville ha ett svar. Resultatet blev inte vad resekamraten var ute efter just där och då.

Min egen engelska bjöd måhända inte på dylika vurpor, men den valde ändå att halta och hacka när det som sämst behövdes. Elände!

Nu blir det därför hårdträning fram till nästa besök och jag inledde per omgående med att köpa en deckare på engelska som slukades på flyget, och tåget, på vägen hem. Uppenbarligen var det ändå ingen bra start. I dag dök det upp reklam i mobilen: "Brush up your English" stod det. Personligt anpassade språkkurser.

Jag vet att våra mobilsamtal, och sökningar, avlyssnas men det här var ändå att slå på den som ligger. "Don´t kick the one who lies!"

Eller? Det är bäst jag köper den där kursen.