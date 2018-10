Jerry Nilsson: ”Tandtråd, rondeller och dessa övergångsställen!”

Foto: FREDRIK PERSSON

Den här avdelningen har som målsättning att vara positiv.

Fast visst finns det saker som irriterar.

Här är ett axplock.

Till att börja med är det oerhört irriterande med människor som skriver att ordet vart är dialektalt när det i själva verket inte alls är så. Det är för övrigt än värre med de som skriver ”i själva värket”, men det är en annan historia.

Jag föll i fällan häromveckan när jag helt fräckt utnämnde vart till talspråk och inget annat. Detta uppmärksammades av en uppmärksam läsare och när han läser detta vet han att budskapet gick fram på rätt sätt. Sätt, inte sett.

Ovanstående får utgöra inledningen på veckans fundering angående irriterande moment i vardagen. Att inte få bort något som har fastnat mellan tänderna torde kvala in på en pallplats i sammanhanget. Allra helst om det händer när avståndet till vettig tandtråd är som längst. Det är då det som oftast händer.

En tandpetare kan vara en räddning, men oftast krävs det ett större artilleri för att få bukt med problemet. Alla vi som förgäves försökt komma åt delar av en timjankvist, ett majsskal eller en bit ananas vet hur det kan vara. Det är rent elände.

Människor som upprepade gånger trycker på knappen i hopp om att få fram en grön gubbe vid övergångsstället är också värda en topplacering på min lista. Jag försöker att intala mig själv att inte reagera när jag hamnar bredvid en dylik historia, jag väljer att kalla dem så, men jag kan inte låta bli att skaka på huvudet när de trycker värre än en hålslagare på ackord.

Jag är medveten om att jag har tagit upp det här i-landsproblemet vid tidigare tillfällen, men då ingen bättring är att skönja fortsätter jag med en dåres envishet att återkomma till frågan.

Det handlar om såväl knappens välbefinnande som slitage av handleden hos knapptryckaren plus min mentala hälsa. Vad som rankas först av de tre går att tvista om.

Detta leder oss osökt in på ämnet trafik. Är det läge att ta upp blinkandet in, ut, under eller genom en rondell?

Jag väljer att svara nej på den frågan. Detta av utrymmesskäl.

Jag väljer i stället att rekommendera lyssning av Carl-Gustaf Lindstedts monolog från 50-talet. Låt öronen ta del av ”Bilskolläraren” och du får svar på i stort sett allt när det kommer till ämnet trafik.