Joel Petersson: ”Bråda tider att skaffa broddar”

Mot slutet av veckan som gick slog blixthalkan till på sina håll i Blekinge. Plötsligt var underlaget lika halt som ett nybonat vardagsrumsgolv.

Lyckligtvis tycks bilister och andra på vägarna ha hållit såväl hastigheter som avstånd eftersom antalet allvarliga trafikolyckor var förhållandevis få. Kanske kan även människan lära sig av sina misstag. Det bådar gott för framtiden.

På tal om misstag; det är inte lätt att välja rätt skodon vid den här tiden på året. Långt in på hösten, på gränsen till vad vi nog får kalla vinter, så stegade jag omkring i blankslitna gymnastikskor. Inte mycket att ha på fötterna när vädret blev både kallare och blötare. Det fick till slut vara nog och jag bytte till ett par lättare, fodrade vinterkängor med räfflad sula.

Men inte ens det hjälper när blixthalkan slår till och den förrädiska svartisen lägger sig på asfalt och kullersten. Då hade det inte ens räckt med mina trogna friluftskängor, med en sula och mönstring som på en John Deere. Det är till föga hjälp när trottoaren har förvandlats till en yta för allmänhetens ofrivilliga åkning.

Då testas den mänskliga kroppen på allvar och man får se sina medmänniskor försiktigt, försiktigt, ack så försiktigt, trippa fram över torget och stryka längs med husväggarna i nedförsbackarna som en kissnödig hund. Och oavsett hur varligt man tar det så är det aldrig nog.

Förr eller senare sätter man klacken på en isfläck och far ut och viftar med armarna som om man håller på att vinka ett flygplan på Ronneby Airport på rätt plats. Eller så kröker man ryggen bakåt på ett sätt som man inte har gjort sedan grannarnas sommarfest för tre år sedan då man dansade limbo på småtimmarna efter på tok för många rom och cola.

Nej, nu är det bråda tider att skaffa broddar, om man inte redan har några. ”Brodda tider” skulle vi till och med kunna kalla det. Frågan är bara om de ens säljs till oss under 65, eller om man måste visa upp seniorkort för att få köpa dem. Kanske får jag be mor och far att köpa ut ett par. Eller så får jag plocka ned mina gamla Jofa, som hänger på en spik på vinden, och snöra på mig dem när det är dags att glida till jobbet eller kana ned till affären för att handla.

Alternativt får man vackert vänta tills kommunen eller Trafikverket, vem som nu har ansvaret på den aktuella sträckan, tar sig för att sanda eller salta. Men det förutsätter att det finns några korn kvar efter att våra riksdagspolitiker nu tycks ha lekt färdigt i sandlådan och till slut valt en statsminister.

Ja, ja, det är bara till att ta saker och ting med en skopa vägsalt.