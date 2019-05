Joel Petersson: ”Ibland är det lätt att lacka ur”

Foto: Bertil Ericson / TT

Det har sina klara fördelar med att ha en bil av nyare modell – den är modern, går som den ska, ha ett par års nybilsgaranti kvar och har inte dragit på sig de där yttre skavankerna, stenskotten och reporna som den riskerar att få ju längre tiden går.

Men … det har också sin baksida – den har ÄNNU inte dragit på sig de där yttre skavankerna, stenskotten och reporna som den riskerar att få ju längre tiden går. Att oroa sig över det kan sabba nattsömnen lika väl som att hugga in på en ”all you can eat, hot Mexican chili buffet” när magsårsmedicinen har tagit slut, samt ge en hår av samma kulör som en metallicgrå Mercedes.

Från det att köpet har gått igenom och man rullar ut ur bilhallen är livet som nybilsägare en nervös ängslan och olidlig väntan på det där första oundvikliga stenskottet eller den irriterande repan. Maniskt nagelfar man lacken nästan dagligen i jakten på en blessyr.

Samtidigt är det inte mycket man kan göra, om man inte ska låsa in bilen ensam i ett garage och kasta bort nyckeltaggen. Och då försvinner ju själva nyttan med fordonet…

”Bilen var lika prickig som korven på mackorna under en skolutflykt när man gick på mellanstadiet.”

När vi köpte bilen sa bilförsäljaren att ”Nu är det handtvätt av bilen som gäller framöver och slut på automatisk biltvätt”. ”Mmmm, jajamen”, sa jag och visste innerst inne att förr eller senare skulle jag falla till föga och utsätta den nya bilen för de löddriga, daskande rullarna i tvätthallen. Ta mig tusan om jag inte fick rätt också!

För drygt en vecka sedan kom jag hem sent på kvällen med bilen och sökte desperat efter en ledig parkeringsplats på gatan i kvarteren kring där jag bor. Efter en stunds letande hittade jag en tom plats mitt bland alla fulla rutor. Jag rullade på plats och gjorde mig redo att låsa och gå därifrån. Sedan ringde alla varningsklockorna.

Varför var just denna parkeringsruta den enda i hela kvarteret som var tom? Jo kanske för att den var rakt under gatans allra största träd, där fåglarna brukar sitta nattetid och göra sina behov…

Bara till att flytta bilen igen och efter ännu en stunds p-jakt kunde jag hitta en ny plats att ställa mig på.

Två dygn senare, när jag skulle ha den igen, var bilen lika prickig som korven på mackorna under en skolutflykt när man gick på mellanstadiet. Det räckte tydligen med att stå under ett litet träd…

När man beskådar den av fjäderfäna rikligt dekorerade karossen är det lätt att lacka ur.

När ett problem måste lösas snabbt och enkelt är inte gamla löften mycket värda…

Swish, swish. Dask, dask. Med hjälp av några överdimensionerade klädrollers var bilen skinande ren igen.

Men vänta nu … är det där en hårfin repa jag kan skymta i lacken?