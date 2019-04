Joel Petersson: ”Nej tack till Darwin och The Beatles”

Foto: TT

Att vaska fram guldkornen ur den grumliga bäckfåran är inte så lätt och självklart alla gånger, och inte heller allt som är guld måste glimma.

Det är sällan enkelt att veta vad man egentligen har framför sig och ens första bedömning och uppfattning om någonting är kanske inte alltid bestående.

Det har anrika The New York Times fått erfara mer än en gång. Den amerikanska tidningen har grävt i sina arkiv för att ta reda på vad deras recensenter tyckte om några av litteraturhistoriens mästerverk när det begav sig och böckerna först publicerades.

Det är lätt att vara efterklok, men ibland får man nog erkänna att recensenten helt har missat poängen. Eller vad sägs om omdömet av Charles Darwins ”Om arternas uppkomst”, en av den moderna vetenskapens viktigaste framsteg och publikationer?

”Ska vi öppet förklara att vi efter noggranna övervägningar av herr Darwins argument fortfarande inte är övertygade”, skrev The New York Times år 1860. I dag är det nog inte så många som har särskilt mycket att invända mot vad den skäggprydde biologen en gång skrev.

1896 konstaterade tidningen att William Butler Yeats samlade dikter var ”lika avskräckande som en frukost på kall gröt”. Svenska Akademien var däremot av en annan uppfattning och 1923 tilldelade man Nobelpriset i litteratur till den irländske poeten. Eller så gillade man att starta dagen med kall gröt… Vem vet?

”1962 sa skivbolaget Decca nej till The Beatles och gav istället ett skivkontrakt till The Tremeloes. Fyra grabbar som fyra grabbar. Det kan väl inte vara så noga, eller?”

James Joyces ”Odysseus” har ansetts vara en av 1900-talets mest inflytelserika romaner, men inte heller den föll på läppen. ”Den genomsnittligt intelligente läsaren kommer att få ut lite eller inget … förutom förvirring och en känsla av avsky”, skrev tidningens recensent 1922. Okej, det är inte direkt någon feel good-roman, men säg vilka verk som var det på den tiden.

Men det är inte bara inom litteraturens värld som folk har tagit gruvligt miste. Musik- och filmvärlden är knökfull med sådana exempel.

1962 sa skivbolaget Decca nej till The Beatles och gav istället ett skivkontrakt till The Tremeloes. Fyra grabbar som fyra grabbar. Det kan väl inte vara så noga, eller? Det har i efterhand beskrivits som en av musikhistoriens största tabbar. Men några guldklimpar såg bolaget också till att ta till vara på. De signade trots allt The Rolling Stones, och det är ju varken kattguld eller kattskit.

Men ibland kan ju någons nej också vara en anledning för alla andra att senare ropa ”Jaaaaa!”. Tänk bara om Nicolas Cage sagt ja tack till rollen som Aragorn i ”Sagan om ringen”-filmerna, som det först var tänkt, istället för Viggo Mortensen. Tack alla filmgudar för att det inte blev så. Och gladast för det är kanske Liv Tyler…