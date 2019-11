Joel Petersson: ”Så mycket bättre än vad folk kanske förstår”

Foto: Dan Hansson / SvD / TT

Man kan vara en stor musiker utan att vara allmänt känd. Att vara en unik och erkänt duktig musikartist är inte samma sak som att gå hem i stugorna och att alla vet vem man är.

Tv-tablån och tv-tittandet går i cykler under året. Just nu är vi inne i Så mycket bättre-fasen, som följs av På spåret och den alltid lika aktuella frågan om ”Vart är vi på väg?”. Därefter kommer Melodifestivalen, som tröskar på under större delen av våren. Framgångsrika koncept och underhållningsprogram alla tre, som lockar miljontals med tittare varje vecka.

Så mycket bättre har ett upplägg som är lika enkelt som det är genialt – sju svenska artister bor ihop under en vecka och varje artist har en egen dag tillägnad sig, då de andra artisterna framför sina versioner av dennes låtar. Och ja, överlag är det underhållande att se och höra artisterna tolka varandra, och i vissa fall har det också resulterat i låtar som är intressantare än originalet.

I år är det tioårsjubileum för Så mycket bättre och det är tydligt att produktionsteamet bakom programmet har velat göra något ”nytt och annorlunda” för att uppmärksamma detta. Det är, enligt mig, nu det börjar spreta och bli lite löst i kanterna.

I år har man bjudit in tidigare deltagare att återvända till programmet och det tydliga konceptet är som bortblåst. Nu tolkas det låtar lite till höger och vänster utan någon röd tråd. Nu blir det pyttipanna av alltihop när ingredienserna blandas hej vilt. Visst, pyttipanna kan väl vara gott ibland, men inte om man sett fram emot att serveras något annat.

TV4 skriver i sin programpresentation att ”våra mest älskade artister möts under en vecka”. Det är en sanning med modifikation.

Programmet varvar jättenamn som Lasse Berghagen, Orup och Carola med betydligt mer okända artister. Jag tror att relativt få av Svensson-tittarna hade koll på eller någon relation till exempelvis Love Antell, Little Jinder och Albin Lee Meldau när dessa första gången satte sig vid bordet på Gotland.

En av mina favoritsäsonger var 2016, då det var tänkt att Freddie Wadling, som spelat i bland annat Cortex och Blue for Two, skulle medverka. Han avled dock bara drygt en vecka innan inspelningarna satte igång. De övriga artisterna tolkade och framförde ändå hans låtar och det framgick att flera hade stor respekt för hans musikskapande.

Wadling hade en i sanning unik röst och var en enligt mitt tycke så mycket bättre sångare och låtskrivare än vad folk kanske förstår. Listan av artister som samarbetat med honom under åren är lång – Louise Hoffsten, Uno Svenningsson, Sophie Zelmani, Håkan Hellström, Petter, med flera.

Bara det säger en hel del.