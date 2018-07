Joel Petersson: ”Svårt att låta bli att räkna ned”

Foto: Hasse Holmberg / TT

Semester. Fyra efterlängtade veckor som väntar kring hörnet. Men att räkna ned kan få omvänd effekt och göra att väntan känns än längre och dubbelt så jobbig.

Tidig eller sen semester? Det är den stora frågan vid den här tiden på året. En högst ovetenskaplig undersökning och utfrågning på jobbet ger att majoriteten av kollegorna helst hade velat ha sen semester, men alla kan ju inte vara lediga samtidigt. Det finns givetvis de som är nöjda med en tidig sommarledighet, men överlag så suckas och stönas det lite över att behöva återvända till skrivbordet mitt i sommaren medan vi som är lediga under semesterperiod 2 spritter som kalvar som ska ut på grönbete.

Det är svårt att låta bli att räkna ned till semestern. Sambon har haft nedräkning på sin mobil sedan det varit 100 dagar kvar, men själv har jag försökt fokusera på annat. Att veta exakt hur många dagar och timmar som återstår känns bara jobbigt och gör väntan extra tung. Men nu går det inte att köra huvudet i sanden längre.

Vid detta kåseris utgivning återstår bara två arbetspass, så nu är det nedförsbacke resten av vägen in i mål. Jag har också bestämt mig för att ha lite semesteruppehåll från kåseriskrivandet i år, men misströsta icke. Spalten kommer inte att stå tom under de kommande veckorna, utan Jan Hinderson flyttar in och håller er sällskap. Flyttar tillbaka kanske jag ska skriva, eftersom det var efter honom som jag tog över för mer än ett år sedan.

Vad man ska göra på sin eventuella semester väcker också tankar och funderingar. En färsk undersökning som försäkringsbolaget If har låtit göra visar att de flesta svenskar – sju av tio – vill hemifrån när det är dags för sommarledighet. Att åka på charterresa eller vistas i sommarstugan är det som då är mest populärt.

Men skillnaderna i landet är stora. Stockholmarna vill absolut inte vara hemma under en ledig sommarvecka och endast en av fem tycker att det är en god idé. I Blekinge däremot tycker hälften av de tillfrågade att hemma är bäst på sommaren. Och varför inte? Hela länet är ju något av ett semesterparadis, med nära till både natur och bad. Varför åka sin väg när man har såväl cykel- och vandringsleder som camping och båtutflykter runt hörnet. Blekinge är fantastiskt!

Och till slut en liten rapport från ställningskriget med mössen vid sommarstugan… Efter fiaskot med de gamla musfällorna var det dags att rusta upp och införskaffa en nyare modell. Det uppdaterade resultatet talar för sig självt: Joel–mössen 1–1.