Joel Petersson: ”Vad är det för fel på en vanlig massage?”

Fiskpedikyr känner man ju till, men vad är ormmassage? Och varför ska det vara bra att smörja in ansiktet med snigelslem och fågelbajs?

Spavärlden tycks vara full med märkliga behandlingar som ständigt verkar försöka överträffa varandra med konstigheter och märkliga inslag.

Nuförtiden har vi vant oss vid tanken på att sänka ned fossingarna i ett kar med små fiskar som hungrigt hugger in på våra fötter och glatt kalasar på döda hudceller och snaskar i sig orenheter och förhårdnader. Fiskpedikyr finns numera även i lilla Blekinge och är inte längre något vi höjer ögonbrynen åt.

”Jaha, det här är Kaa. Han är din massör för dagen. Han har inte ätit på ett par dagar, så han kan vara lite närgången.”

Något som däremot gör att ögonbrynen åker upp, och kanske till och med att nackhåren reser sig, är ormmassage. Eller vad sägs om att låta boaormar och pytonormar åla omkring på din kropp och knåda dig med sina muskler?

I New York kan du bli masserad, eller snarare kramad, av ormar. Enligt ett inslag på tv-kanalen CBS ska det lösa spänningar i kroppen och verka avslappnande. ”Ormen stimulerar och stretchar vagusnerven i vår kropp så att den producerar endorfiner och oxytocin i kroppen”, säger ormspabehandlaren Serpentessa. Ehhh, okej … och hur var det med stresshormon?

Hur går det rent praktiskt till? Kommer spapersonalen typ in med en nätpyton och säger något i stil med ”Jaha, det här är Kaa. Han är din massör för dagen. Han har inte ätit på ett par dagar, så han kan vara lite närgången.”?

Vågar vi också chansa på att Serpentessa inte är ormkvinnans dopnamn?

Men konstigheterna tar inte slut där. På en skönhetssalong i Tokyo kunde man för några år sedan låta fem japanska sniglar hasa omkring på ansiktet och lämna slemmiga spår efter sig. Slemmet skulle, enligt salongen, återfukta huden och ta bort torr hud. Själv kommer jag mest att tänka på den gamla filmen från Radiotjänst under 90-talet, där den som inte betalade tv-licensen hotades med att få en snigel på ögat. Men, men, alla knep är bra utom de dåliga.

Och på tal om de något sämre; i ansiktsbehandlingen The Geisha Facial – också det i New York (!) – ingår avföring från näktergalar, vilket sägs ljusa upp, mjukgöra och ge näring åt huden. Riktiga japanska geishor påstås ha använt sig av den magiska ingrediensen för att hålla sin hud i skick under all makeup som de bar.

Vad blir nästa fluga inom spa- och skönhetsvärlden? Att låta vävarfåglar ansvara för håruppsättningen inför balen och liknande? Eller att trimma naglarna med hjälp av en bäver?