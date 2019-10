Jonna bytte lugnet på landet mot storstad

Profil

Ålder: 22 år.

Gör: Jobbar som kock på en vinbar i Göteborg.

Uppväxt: Ronneby.

Bor: Göteborg.

Familj: Me, myself and I.

Intressen: Mat, vin, natur.

Lyssnar på: Göttigt 60-tal.

Läser: Kokböcker, annars - helst inte.

Smultronställe i Blekinge: Hemligt, såklart?