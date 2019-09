Jörgen Klinthage: ”Blink, blink - och allt är betalt”

Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Hej, vill du betala med fingret, pulsen eller ögonen? Det låter kanske inte klokt, men på många sätt är den framtiden redan här.

Fysiska sedlar och mynt har varit på utgång länge. Vi lever redan i betalkortens tidsålder. Men hur länge? Inom snar framtid kan du betala med ett chip inopererat i huden, eller en ring på fingret som avsändare.

Nej, det är inte science fiction. Hundar, katter, grisar och kor har dem. Tusentals svenskar har redan opererat ett mikrochip under huden i vänster hand. Chippet är stort som ett riskorn och skjuts in under huden i handen med en injektionsnål. Så adjö alla nycklar och allt snack om att man glömt plånboken.

Det är lätt att skratta åt det, men vem kunde för några år sedan ana att vi skulle låsa upp våra mobiler med ett fingeravtryck eller med vårt eget ansikte. Kanske är nästa steg ögonavläsning, ett lite blink och vi har betalat. Då gäller det att blinka måttligt för annars kan plånboken bli tom på ett nafs.

Utan att vara Einstein kan man räkna ut att framtiden är biometri, det vill säga dna, fingeravtrycks- eller ögonavlösning.

Enligt Mastercard föredrar 93 procent av konsumenterna biometri framför ett traditionellt lösenord för att godkänna en betalning.

Inför sommar-OS i Tokyo 2020 har det dragits igång en satsning på att besökare ska kunna identifiera sig med hjälp av fingeravtryck.

I den biometriska tidsåldern fungerar din egen kropp som säkerhetsfilter. Ögats unika irismönster avslöjar oss. Då gäller det förstås att inte ha porslinsöga. Eller hur gör man om man råkar ha en ögonsjukdom. Men forskarna har svaret. Med hjälp av en kompletterande skanning av din puls och ditt blodådremönster kan man säkra att det är du som använder kortet.

Välkommen in i framtiden!