Jörgen Klinthage: ”Rör inte vår fikakultur för då hettar det till”

Foto: Jurek Holzer / SvD / SCANPIX

Svenskar älskar kölappar. Det inger en känsla av rättvisa. Till och med på platser där det aldrig uppstår köer har vi också kölappar.

Vi som bor i vårt avlånga land kan lätt bli hemmablinda och tror att vårt beteende är normalt. Men en hel del gör turister lite undrande. Ta bara en sådan sak som svensk kökultur som sagt. I den allra minsta butiken finns ett omärkligt sätt att bevaka sin plats i kön utan någon som helst kölapp.

Samtidigt finns det inget som kan irritera något som just det att man ställt sig i fel kö eller glömt att ta en lapp.

Många turister likställer svensk fika med religion. Kanske ligger det något i det. I varje fall är svenskarna efter finländarna de mest kaffetörstande folken i världen.

De enda turister som inte låter sig förvånas över fikakulturen i Sverige är britterna som har svårt att förstå varför vi inte dricker mer te än vad vi gör.

Men faktum är att den svenska fikakulturen sprider sig över världen. Just nu är Swedish fika with cinnamon rolls bland det trendigaste man kan göra i New York, London och Amsterdam.

Sanningen är att fikakulturen inte bara är en djupt inrotad tradition utan något som vi aldrig kommer att kompromissa bort. Ta våra dalahästar, svenska troll, älgar, köttbullar, men rör för Guds skulle inte vårt fika. Och nåde den turist som står i vägen för en svensk och dennes kaffekopp. Då hettar det till på allvar.

Brickluncher är ett annat fenomen som fascinerar turister och för att inte tala om jättelika barnvagnar som kan ta upp en halv gågata. Mega-barnvagnar fullt utrustade med moskitnät, terräng-hjul, stöldskydd och latte-mugghållare.

Jättelika barnvagnar som ska baxas upp på bussar chockerar inte minst turister från medelhavet där de är vana vid en enkel ihopfällbar paraplyvagn med platshjul. Jättebarnvagnar fascinerar, men skapar också en plats i resealbumet.

Och hade de inte tagit upp sina kameror och tagit en bild så hade förmodligen ingen där hemma utan detta bildbevis någonsin trott dem.