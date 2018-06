Kan insekter bli mums filibabba?

Foto: Marcus Ericsson/TT

Rostade mjölbaggslarver kryddade med chilipeppar och limejuice och chokladdoppade syrsor. Låter det gott?

Ska insekter bli västvärldens nästa matfluga. Det finns de som hävdar det.

Enligt rapporten ”Edible ­insects – future prospects for food and feed security”, från FN:s ­jordbruksorganisation, finns det nästan 2 000 ätbara insekter. Som ­proteinkälla är de betydligt bättre för miljön och energiförbrukningen än i synnerhet nötkött, men även andra former av protein.

Foto: Marcus Ericsson/TT

År 2050 beräknas det finnas 9,6 miljarder människor på jorden och det kommer inte att finnas hållbara sätt att producera proteinrik mat till alla om vi inte äter insekter, enligt FN-rapporten. Är krypen rent av mänsklighetens räddning?

En våg av kockar, entreprenörer och små start up-företag försöker få fler i västvärlden att börja äta insekter. De enda anledningarna till att fler inte äter insekter i västvärlden i dag sägs vara psykologiska. Folk tycker att det är lite otäckt, eller slemmigt med insekter.

Men i resten av världen är insekter inget gourmetexperiment, utan en vardaglig självklarhet. Fyra femtedelar av världens befolkning äter insekter till vardags. De enda undantagen är Europa och Nordamerika.

De vanligaste grupperna som äts runtom i världen är, enligt FN:s rapport, myror, skalbaggar, gräshoppor, mångfotingar, getingar och syrsor. I något mindre utsträckning, nämner man även mer otippade arter som termiter, fjärilar och flugor.

Det ska mycket till innan jag hoppar på tåget och blir en mathipster som ser det fantastiska kulinariska värdet i insekter. Och inte minst av en tallrik silkesmaskar och chokladdoppade syrsor.

Det är svårt att se det kulinariska värdet i att äta flugor, fjärilar och till och med getingar. Om de så är rostade och gaddfria. När Mowgli i ”Djungelboken utbrister ”Äta myror?” varje julafton så har han min fulla respekt.

Men vi kommer nog att få vänta lite innan insekterna dyker upp på menyerna. Livsmedelsverket har satt stopp för försäljning. Kanske lika bra det.