Spelade i över 60 filmer.

Amerikanska skådespelaren och sångerskan Doris Day är död, meddelar nyhetsbyrån AP.

Doris Day föddes den 3 april 1922 i Cincinnati i USA och hann under sitt långa liv spela med i över 60 olika filmer, störst framgång nådde hon under 1950- och 60-talen.

I skarven mellan 60- och 70-talet hade hon även en populär tv-show kallad The Doris Day show.

Hon var även en framgångsrik sångerska, med hits som "Que sera sera" (Whatever will be will be).

Doris Day blev 97 år.