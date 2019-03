Karin Ferneborg: En selfie på månen

Foto: SpaceIL, Israel Aerospace Industries via AP)

Under de senaste sex åren har 259 människor dött av dem. De anses också kunna vara svårt beroendeframkallande och kan förstöra relationer för evigt. Jag pratar förstås om selfies.

En ny studie från Toronto University visar att de som gillar att ta selfies överskattar sitt eget utseende. Det togs två bilder av deltagarna, en selfie och en av en fotograf. De deltagare som vanligtvis tog många selfies tycker själva att de såg bättre ut på selfien än vad de gjorde på fotografens bild. Fotografierna lät sedan bedömas av utomstående och deras slutsats var att personerna såg mer attraktiva och trevliga ut på fotografens bilder.

Teknikindustrin är inte heller sen med att hoppa på nya trender. Till sommaren lanseras en så kallad ”hover cam”. Det är en ny typ av drönare som följer dig, vart du än går, genom någon form av ansiktsigenkänning. Tanken är att den nya kameran ska konkurrera ut selfiepinnar, vänner och partners. Att batteriet enbart håller i åtta minuter är väl kanske inte till kamerans fördel.

Trots att var och varannan människor står poserandes framför en kamera är svensken inte alls den mest selfieberoende människan i världen. I de filippinska städerna Makati och Pasig beräknas 258 selfies tas per 100 000 invånare. I Malmö tas 50 selfies per 100 000 invånare. Under 2016 sägs det att cirka 92 miljoner selfies togs varje dag över hela världen.

Trenderna med selfies har blivit djärvare och djärvare. Ett tag, kanske fortfarande, var det trendigt att ta bilder på sig själv på så höga höjder som möjligt. Detta har tyvärr lett till flera dödsfall. Nu har dock en svårslagen selfie tagits. Det är den israeliska månlandaren Beresheet som skickat en selfie till jorden. Den trenden kan väl inte många haka på?