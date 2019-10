Karin Ferneborg: När får man ta in julgranen?

Det hann inte ens slå om till oktober innan den första snön föll i Sverige. Trots det känns det som att sommaren precis tagit sitt pick och pack för att lämna rum till hösten.

Och med snön ploppar julsakerna upp i butikerna. Det ställs upp bord med tomtar, hyllorna fylls med ljusslingor och lucialinnen trängs med galonbyxorna på barnavdelningen. Reklamen på sociala medier består av julkalendrar, glögg och julresor.

När är det för tidigt att pynta egentligen? Det går ju redan att köpa julmust i butikerna, och det borde vara förenligt med ett julpynt eller två?

Efter en snabb sökning på nätet kring när man ”får” ta in julgranen står det klart att det finns två läger. De som ”firar jul och inte december” och de som firar in julen hela december så att säga. Jag tar gärna in granen så tidigt som möjligt. Ett år åkte vi runt gårdar och butiker redan i november för att hitta någon som sålde en gran. Man måste ju ändå få njuta av julen eftersom den tar slut så fasligt snabbt. De där 24 timmarna på julafton och sedan var den snipp snapp slut. Tänk om man skulle försova sig och sova bort halva julafton? (inte för att det är någon risk med småbarn, men rent hypotetiskt).

Problemet med att fira in julen tidigt är att Halloween kommer i kläm. Pumporna, spökena och allt annat läskigt får inte plats i min kalender. Ska vi inte bara skippa halloween och gå direkt på julen? Förlänga hela adventsfirandet ett par veckor. Smygstarta ordentligt redan i mitten av november. För de tidiga julpyntarna som kanske utsätts för lättare pikar kan jag trösta med att en ny studie visar att tidiga julpyntare i regel är lyckligare människor.