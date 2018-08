Lennart Nygren: ”Visst kan väl katter gråta?”

Foto: Tomas Oneborg/TT

Ofta tillskrivs katter en kall, till och med ondskefull, blick via deras ögon. Jag vill ta tillfället i akt att säga emot.

För de kan, i lika hög grad som vi mänskor, ge uttryck för olika sinnesstämningar med en blick i kombination med viss kroppshållning – och en snabb avläsning ger tydliga svar.

Jag hade själv en katt som jag efter en inlärningsperiod (som de ofta tillåter oss) visste precis vad han tänkte. på morgnarna väntade han tills jag vände mig bort från fatet med mackorna, innan han satte in sitt stormanfall mot medvursten, knep den och sprang längst in under sängen.

Och jag kom aldrig, aldrig ihåg att det där aviga strykandet runt dörrposten sekunderna före korv-kidnappningen var samma eviga ritual och tydliga avsiktsförklaring

Där smaskade han i sig korvskivan medan jag förgäves försökte komma åt honom med mina kloliknande fingrar som jag helst ville sluta kring hans hals.

Och när jag lugnat ner mig och lagt på en ny korv, så satt han på behörigt avstånd och tycktes le mot mig med en bit av tungan retfullt utsträckt.

- Men du har iallafall aldrig sett en katt gråta, sa en kompis bestämt.

Och jag kan såklart inte helt övertyga honom om motsatsen. Men jag har på känn att vid rätt tillfälle lär jag kunna se två katter så nära tårar det bara är möjligt.

För jag vet ett hushåll med två kissemissar inneboende, vars husse med jämna mellanrum joxar ihop kryddstarka såsblandningar på pepparfrukter - så starka att man nog kan ta bort båtfärg, rost på bilen eller avfrosta frysskåpet med dem.

Och då katterna nog gärna flyr ut via den lilla lucka som så tacknämligt fixats i altandörren, när häxbrygderna kokas...

... undrar jag om inte världen skulle slås av häpnad, om den sett två flämtande huskatter torka svidande tårar ur sina ögon.