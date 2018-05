Maria Steen: ”Det finns vinnare och förlorare i det mesta”

Jag skrev för en tid sedan om små fjuttiga fakturor på broavgifter och vägtullar. Det rörde sig om fem och nio kronor. Nu är rekordet dock slaget. Grattis, Ystads parkeringsansvariga!

”Det kom en tant som var ute och pinkade sin hund. Var hon en Securitas under cover?”

I onsdags kom den - rekordfakturan. Den debiterade parkering mellan klockan 09.00 och 09.03 utanför teatern i Ystad. Avgiften blev 80 öre. Med moms på 20 öre rundas det elegant av till en krona.

För att betala denna faktura på 1:- ska jag slå in ett OCR-nummer på 16 siffror. I timpeng borde det motsvara en krona, så egentligen borde vi vara kvitt.

Det som får mig att fundera mest, är hur någon kunde veta att vi körde bort bilen tre minuter för sent. Tre minuter tog det ungefär för att lasta in resväskor, ta bort spindelväv från backspegeln och ställa in GPS:en. Och jag svär - det fanns inte en levande själ i närheten.

Jo, det kom en tant som var ute och pinkade sin hund. Var hon en Securitas under cover? Man vet aldrig vad parkeringsstrategerna hittar på nu för tiden.

Jag tror hur som helst att alla skulle bli vinnare om vi slapp en faktura på en krona. Och apropå vinnare - heja Sverige! Vi knep ju guldet i hockey-VM. Det man kan fundera på är hur många som under dessa tre perioder, förlängning och straffar - förlorade.

Jag roade mig med att notera alla spel- och vadslagningssajter som gör reklam i pausarna. Jag kan ha missat en eller ett par, men jag fick i alla fall ihop till Bettson, Leo Vegas, Casino Heroes, Rizk Casino, Unibet, Bet 365 com, Maria Casino, Come On odds & casino, Video slots, Ninja Casino, Legolas Bet samt Mr Green.

Tolv stycken och som sagt, jag kan ha missat någon.

Folk får slå vad så mycket de orkar, det har jag inga synpunkter på. Själv brukar jag avstå för jag har oftast fel. Lustigt nog, så säker som jag är på min sak. Men borde det inte finnas en handbroms på spelandet?

Min största förlust hittills var en hundralapp under en valrörelse till en chefredaktör på denna tidning. Jag satte sedeln bakom glas och ram och överlämnade högtidligt och ödmjukt. Han har inte krossat glaset än. Det retar mig bara att jag inte skrev en check i stället. Då hade jag haft pengen kvar.

Jag blir aldrig någon listig gambler. Reklamen om schampo, hotell och TV-apparater var nog mer riktat till mig. Kan man köpa en reklamfri TV?