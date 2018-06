Maria Steen: ”Kulan i luften, måtte den landa på rätt ställe”

Foto: Adam Ihse/TT

Bara några dagar kvar nu till fotbolls-VM brakar igång.

Det är inte samma action som i hockey men vem vill se is nu, efter denna vinter.

Nu vill man se gräs.

Jag kan känna själv hur det var, ja, jag har ju inte varit uppe och nosat på VM, men jag har i alla fall fått en lårkaka eller två i något blygsammare divisioner. Känt segerns sötma och förlustens tomhet.

En gång var jag nära att själv orsaka den där tomheten. Det var straffläggning och det blev min tur. ”Inte foten under bollen, inte foten under bollen” ekade det inne i mitt huvud. Jag sprang fram - och fick hela foten under bollen i ett kraftfullt tillslag.

Bollen flög som en missil över målet, ovanför det höga nätet bakom, fortsatte mot kiosken och landade farligt nära ett uterum på Radhusvägen.

Citatet:

”Man kunde se 22 atleter vingla omkring på planen och se ut att undra var de var någonstans.”

Det kan ha varit i samma match som vår hjulbenta målvakt gjorde en cykelspark på en utspark och gjorde mål på sig själv. Men jag vill minnas att vi vann trots allt.

Annars gick det ganska hyfsat. Jag var ung, det var hårda träningar och en gång fick jag en fullvuxen lagkamrat på ryggen när vi skulle träna intervall uppför en backe. Efter det har jag dock ett lite komplicerat förhållande till uppförsbackar.

Hoppas att det blir ett fint VM nu och att det inte blir för varmt. För några VM sedan spelades matcherna i tropisk hetta och så fick någon för sig att spelarna inte fick dricka under speltid. Man kunde se 22 atleter vingla omkring på planen och se ut att undra var de var någonstans.

Jag kan tänka mig att dagen efter lär de som systersonen, 11, när vi hade spelat kort så sent så han somnade innan vi var färdiga, undrade: ”Vann vi…?”

Just nu gör det inte så mycket att det är varmt, om man inte som på radion häromdagen undrade om hösten nu skulle komma lagom till semestrarna. Varför vara negativ?

”Härligt väder!”

”Ja, NU ja…”

Nej, nu bestämmer vi oss för att det är fint och bra. Låt vara att det kan vara lite väl varmt i bland. När jag skriver detta var det så varmt ute att jag gick inomhus. Och tänk så mycket jag fick gjort.

Visst är det härligt med värmen!