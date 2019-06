Maria Steen: ”Länge lever bruna bönor – i pulverform”

Foto: Claudio Bresciani/TT

Det har blivit mer och mer poppis med provsmakning. Gärna i grupp under proffsig ledning.

Choklad, whisky, öl, vin förstås, till och med kaffe. Men hur många spottar ut mellan provsmuttarna?

Jag tror inte att det spottas särskilt mycket under provningarna Däremot har det under hockey-VM slagit mig hur mycket spelarna spottar. Jag tror till exempel att tjeckerna, även om det inte vann hockey-VM, lätt kunde bli världsmästare i grenen loska.

Jag har sett en hel del fotboll och där spottas det inte tillnärmelsevis så mycket. Särskilt inte under dammatcherna. Är det skillnad på kvinnors och mäns spottbehov? Se där, en fråga till doktor Mikael i TV4.

”Jag som är närmast sjukligt höjdrädd tackar särskilt för att läktarna inte är så branta.”

Under handbollsmatchen mellan svenska damerna och Slovakien förra lördagen så såg jag inte till ett enda litet spott. Tur var väl det för det hade inte varit något värdigt öde för nya Brinovahallen i Karlskrona.

En jättefin arena. Bra ljus, bra ljud, sköna stolar, smakfullt inrett, och så vann vi med 33–18. Det förhöjde naturligtvis premiärintrycket.

Och jag som är närmast sjukligt höjdrädd tackar särskilt för att läktarna inte är så branta. Inte som de i arenan på Rosenholm, där jag får försöka klamra mig fast i ryggstödet när vi ska stå upp och sjunga nationalsången.

Kaffe skulle man dock vilja spotta ut ibland. Svagt kaffe är, som kommissarie Morse sammanbitet konstaterade, ”An event of the Prince of darkness”. ”Ett påfund av mörkrets furste”, ungefär.

Svagt kaffe har aldrig stått högt i kurs i släkten. Pappa kunde föreslå en liten biltur och att vi kunde passa på att hälsa på hos familjen X. (Det hela utspelade sig på den tiden när man inte behövde sms:a, maila och ringa innan för att tala om att man var i faggorna.) Men det bromsades oftast upp av mamma. ”Nej, inte dit. De har så dåligt kaffe.”

Inte för att hon spottade ut när vi väl var på plats, hon höll masken men önskade alltid att hon stannat hemma.

Själv sorterar jag inte mina bekanta utefter hur starkt/svagt kaffe de brygger. Men jag vet några hotell som man ska undvika för att inte frukostkaffet ska bli en nära-döden-upplevelse. Ber att få återkomma om det.