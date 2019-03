Maria Steen: ”Så tokigt det kan bli ibland”

Foto: Hasse Holmberg

Man gör så gott man kan men ibland blir det fel. Man säger fel eller gör fel saker, utan att ha någon särskilt djupare tanke bakom.

Det börjar när man är liten och tar fel mamma i handen på Konsum. Ruggigt pinsamt när man upptäckte att kvinnan man höll i handen inte ens var släkt.

Mamma själv följde upp det med att se en man på andra sidan gatan i Eskilstuna. Hon log igenkännande och han log tillbaka, även han med en igenkännandets rynka mellan ögonen.

Han kom över gatan till mammas trottoar och räckte fram handen. ”Visst är det Erik?!” sa mamma glatt överraskad. Han blev också överraskad. ”Nej…, Bertil. Men du är väl Eva?”

Mamma hette Åsa.

Dubbelfel således.

Min praktgroda står sig än, när jag underhöll en gäst på jobbet med kallprat om hur min mozzarella växte och frodades. När kollegan kom och tog hand om sin gäst var det för sent att jaga ifatt dem och förklara att det var basilika jag menat.

Detta hände för 15 år sedan och jag får äta upp den där mozarellaosten fortfarande.

”Han kände hur någon, när han nästan var helt inne, drog honom i benet och undrade vad i h-e han höll på med.”

En lärare på högstadiet tillhörde den mer tankspridda typen, vi kunde ha varit släkt, men han slog rekordet när han varit i stan och handlat och inte fick upp bildörren. Han försökte krypa in via bagageluckan och kände hur någon, när han nästan var helt inne, drog honom i benet och undrade vad i h-e han höll på med.

Det var fel bil.

Själv tyckte jag att min skoltyska var helt perfekt när vi gick omkring i en österrikisk by och ville beställa ett bord i restaurangen. Tyvärr, det var fullt överallt.

Mycket märkligt, för vi var tidigt ute och det satt inte en själ i någon av restaurangerna.

Det som komplicerat det hela var att jag överallt hade frågat efter ett rum i stället för ett bord…

Och vem minns inte Suzanne Reuters ”legimitation” i stället för legitimation. (Det blev väl rätt nu…) Den felsägningen har satt sig så djupt att man får tänka till lite varje gång man ska säga det. Jag brukar säga körkort, för säkerhets skull.

Eller när någon ska prata om vädret och kommenterar ”läderveken”, i stället för väderleken.

För att inte tala om hon som skulle tipsa om att man kunde handla ljusvekegarn på ”slemhöjden”.

Hemslöjden skulle det vara.

Jag slutar här, för säkerhets skull…