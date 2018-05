Maria Steen: ”Ska det sölas ska det helst ske med stil”

Foto: Susanne Lindholm/TT

Vi får alla en bättre motorik med åren. Som bebis är man ursäktad för filmjölk på bordet, pasta på golvet, morotspuré på kläderna och så vidare.

Men som vuxen förväntas man behålla maten på tallriken tills man behärskat föra den till munnen utan förlust i kvantitet.

I vissa fall går det så där. Känner du någon vuxen som inte spillt? Det kritiska ögonblicket brukar vara när en slev mat ska flyttas från grytan till tallriken. Där ser man inte sällan en avståndsbedömning som förklarar varför så många avstår från att fickparkera.

”Jäklarrr…” och så hamnar nåt på duken.

Man kan söla rejält också. Som till exempel hon som var på lunchrestaurang och bara skulle skaka ketchupflaskan. Tråkigt nog för den drabbade som satt bakom henne, så var inte locket fastskruvat.

”Jag hade nog egentligen behövt en industridammsugare för att få upp allt som spred sig över hela köket.”

Eller om man råkar tappa ett nyöppnat kaffepaket. Plötsligt ligger ett halvt kaffeplantage på golvet.

Själv gjorde jag i stort sett samma sak häromdagen med en burk rostad lök. Skulle bara skaka om den lite och locket flög av. Jag hade nog egentligen behövt en industridammsugare för att få upp allt som spred sig över hela köket.

Vissa saker vill man absolut inte spilla, som surströmmingsspad, till exempel. Den mattan gick inte att rädda, men det var inte mitt fel. Det var klanten som skulle slå hål i burken med en spik för att släppa in och ut luft, som gjorde bort sig.

Burken såg ut som en fotboll innan och var hårt inrullad i en tidning. Så inrullad att han med spiken inte såg vad som var upp och ner på den. Följaktligen råkade han slå hålen i sidan på burken. Det blev en vacker stråle när han plockade fram den ur tidningspappret.

Så kan det gå.

Det mest grandiosa söl jag varit med om hände under en bröllopsmiddag. Jag var för övrigt brudnäbb (märkligt ord…). En av servitriserna kom in med tre-fyra assietter med någon gott på, uppradade på armen. Plötsligt började de kasa och allvarligt hota gästerna som satt närmast att bli nersölade. Men med en elegant vridning svängde hon runt ett halvt varv och dammade in alltihop i väggen bakom. Knyckte på nacken och gick till synes oberörd ut i köket och hämtade nytt.

Det kallar jag söl med stil.

Sedan kan man ju iförd kritvita långbyxor råka sätta sig på en chokladbit också. Mer om det i min nästa bok.