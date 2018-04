Beslut brådskar om trafiken i Lyckeby

Föga förvånande så har de boende i Lyckeby inte några större invändningar mot omvandlingen av nuvarande centrum. Däremot så finns stora betänkligheter hur begränsning av trafikflödet genom nuvarande centrum ska ske.

Den förföriska bilden till ”Förslag till utveckling av Lyckeby centrum” att minimera genomfartstrafiken med bl.a. hastighetsbegränsning blir en utopi. Det är främst genom att tänka utanför boxen (centrum) något radikalt kan ske.

Bron över Lyckebyån.

Mycket har skrivits om förbindelsen mellan idrottsplatsen och Slottsbacken. Ersätt bron med en tunnel! Förbindelsen behövs för cyklister och gångtrafikanter. Kan man bygga tunnel under Öresund skall det väl gå här!

Gamla Riksvägen och Östra Torpskolan

Nästan all trafik som lämnar E22 vid Lösen kör Gamla Riksvägen förbi Östra Torpskolan. De som inte fortsätter genom Lyckeby centrum är trafikanter som är på väg till/från Verkö industriområde via Knösövägen och Bengtsaleden. Knösövägen fram till Bengtsaleden är inte anpassad för genomfartstrafik och desto fler arbetstillfällen skapas på Verkö (ny hamn bl. a.) så ökar trafikintensiteten.Trafik öster ifrån via Gamla Riksvägen till/från Slottsbacken/Amiralen har heller inga valmöjligheter. De fortsätter över bron och via Trehörningen väljs Stationsvägen.

Östra Torpskolan – med sin lekplats och bollplan – ligger betydligt lägre än Gamla Riksvägen. Skolbarn ska inte behöva drabbas av astma i onödan. Den förorenade luften från trafiken från Gamla Riksvägen måste elimineras eller avsevärt reduceras. Luften måste bli renare. Ska det hända måste utsläppen från bilarna minska.

Skolbarn ska inte behöva drabbas av astma i onödan.Utsläpp av kväveoxider som påverkar hälsan. Vi vet att både luftföroreningar och buller har en rad negativa hälsoeffekter. Ytterligare negativa effekter av buller är sömnstörningar, stress, försämrad koncentrations- och inlärningsförmåga.

Dieselfordon är en stor källa till utsläpp av sot och det finns ett tydligt samband mellan sot och stroke.Är inte skolbarnen på Östra Torpskolan värda en bättre lekmiljö?

Ny trafikled från E22 till Verköleden.

Ny förbindelse mellan den nya trafikplatsen E22 Lösen till/från Verköleden skulle lösa många av ovanstående problem. Den skulle med fördel göras i samband med ombyggnaden av E22. Trafikanterna skulle få en snabbare och säkrare förbindelse med Verkö och köpcentra Amiralen/Slottsbacken.

Trafik förbi Östra Torpskolan minska och genomfartstrafiken på Knösövägen att i stort sett upphöra. Följden skulle bli att trafikbelastningen genom Lyckeby Centrum också reduceras.Det är väl känt att Trafikverket gärna ser en östlig förbindelse till Verkö blir av och att den utförs i samband med utbyggnaden av E22. Nya möjligheter till investeringar i närheten skulle säkerligen öka.

Karlskrona har mycket mer att vinna än förlora. Stats- och EU-bidrag kan sökas för utbyggnaden och med dagens teknik går den att göra miljövänlig och anpassas till omgivningen. Men ett beslut brådskar. Vilka partier/politiker vågar tyck till om ovanstående? Många vill veta innan 9 september.Liberalerna har tagit ställning för en ny östlig trafikled mellan E22 och Verkövägen men vill inte agitera för den enligt kommunalrådet

.https://youtu.be/XgUbbi8uOS4

Bo Löfgren Ob liberal, Karlskrona