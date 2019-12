Bjeréns svartvita bild håller inte

Världen låter sig inte beskrivas i svart-vita termer vilket Ulf Bjerén, 28 november, vill få oss att tro.

Under Morales tid som president ökade den bolivianska befolkningens levnadsstandard betydligt. Den extrema fattigdomen halverades, BNP per capita växte med drygt tre procent per år, levnadslängden ökade med fem år och barnadödligheten halverades. I detta avseende har Morales varit mycket framgångsrik till skillnad från sina socialistiska meningsbröder i Venezuela som drivit sitt land till avgrunden. Tyvärr har Morales i likhet med andra socialister svårt att lämna ifrån sig makten när de väl kommit över den.

För att behålla makten så har Morales under sin tid som president begränsat pressfriheten, minskat domstolarnas oberoende, attackerat civilsamhället och oberoende organisationer samt gjort det svårare för politiska motståndare att föra ut sina budskap i valkampanjer. Sedan han tillträdde har även korruptionen ökat.

Morales maktambitioner har lett honom till att bryta mot den författning som han själv var med om att införa 2009. Enligt denna kan en president endast sitta i två mandatperioder. Det accepterade inte Morales. Morales vann presidentvalet 2006. Strax efter att den nya författningen trätt i kraft utlyste han ett nyval och vann. Morales hävdade då att den första mandatperiod före författningen kom till inte skulle räknas. Författningsdomstolen, vars ledamöter noga utvalts av Morales, gav honom rätt och han tilläts därför ställa upp i valet 2014 och valdes åter till president.

Tre mandatperioder var dock inte nog för Morales. Därför utlystes i 2016 en folkomröstning om slopandet av begränsningar för antalet mandatperioder. Folket sade nej. Det hejdade emellertid inte författningsdomstolen från att komma fram till det bisarra domstolsutslaget att begränsningen av mandatperioder var en kränkning av Morales mänskliga rättigheter!

Vid det senaste valet misstänktes valfusk och folk krävde att valresultatet skulle kontrolleras av den oberoende organisationen OAS. Morales valfusk är konstaterat och en enig kongress har kommit överens om nyval som ska övervakas av internationella sympatisörer. Alla anklagelser om kupp är därför starkt överdrivna. I samband med protester för och mot Morales har brutala övergrepp begåtts av båda sidor. Den som vill granska mina påståenden och de källor jag använt för beskrivningen ovan hänvisas till https://gubbdjavel.com/2019/11/19/bolivia-another-socialist-president-gone-rogue/

Mats Marcusson