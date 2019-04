Davids kamp mot Goliat fortsätter

Så har den så länge emotsedda nya E22 mellan Lösen och Jämjö tagit ännu ett steg mot sitt förverkligande.

Detta vägavsnitt, 15 kilometer, beskrivs som en satsning på trafiksäkerhet och miljö, där tätorten Jämjö blir den stora vinnaren eftersom trafikmängder genom centrum minskar radikalt. Åtminstone är tanken att det skall bli så.

Slaget mellan David - Bondeupproret, och Goliat - Trafikverket kommer avgöras i domstol, eftersom någonstans måste ändå förnuftet ges en möjlighet att segra.

Att det inte är en fråga om behovet av en ny sträckning av Europavägen som är stötestenen måste dock fortsatt belysas, utan det är en fråga om att förändra dragningen och bygga vägen på mark som inte är nödvändig för vår livsmedelsförsörjning, och där återverkningarna av de styrandes kortsiktighet inte slår fullt så hårt mot kommande generationer.

När valet står mellan att framhärda i att unikt högproducerande jordbruksmark är lämpligare att ta i anspråk än skogsmark som de facto kan återskapas, och eftersom kostnaden att låta förnuftet styra endast är blygsamt högre kan man tycka att valet borde vara enkelt och självklart.

– Utplåna inte det som för alltid går förlorat.

Den styrande minoriteten i Karlskrona tiger still i frågan, och sticker likt strutsar huvudet i sanden. See no evil, hear no evil. Denna taktik duger dock inte 2019, och är man regeringsbärande i kommunen får man inte bara välja kortsiktiga och lättvunna lösningar, man måste även lyssna till hur framtiden ropar.

Kristdemokraterna i Karlskrona lovade väljarna när vi gick till val 2018 att fortsätta argumentera för den alternativa sträckning av motorvägen som i våra ögon är långt ifrån tillräckligt utredd. Vi står bakom bondeupprorets kommande överklaganden, för återigen - förnuftet måste ges möjlighet att segra.

Kristdemokraterna i Karlskrona

Bengt Jönsson, ordförande

Billy Åkerström, gruppledare

Pelle Nordensson, politisk sekreterare