Det blåser inte varje dag i vårt avlånga land

Foto: Mattias Mattisson

Svar till Olle Hilborn gällande kärnkraft och vindkraft.

Fake news är ett känt begrepp som används när det sprids falska nyheter i sociala medier eller tidningar därför kunde jag inte låta bli att skriva ett svar till dig idag Olle Hilborn och dessutom komplettera med lite frågor. Men först ska jag svara på dina påståenden punkt för punkt.

Punkt 1: Här ondgör du dig över avtalet som ni från nästan hela sjuklövern skrivit på gällande förnybar el-energiförsörjning. I takt med en allt större elanvändning så handlar det inte om att minska och ta bort kraftkällor såsom kärnkraft utan att använda samtliga till buds stående medel. Vi har solenergi som inte lyser på natten, vindkraft när det blåser, vattenkraft i begränsad skala och kärnkraft som är den mest tillförlitliga då den producerar dag som natt i kyla eller värme. Det viktigaste som vi har att ta ställning till som politiker är att tillse hur vi kan producera strömmen vi behöver i landet. Vi behöver vara konkurrenskraftiga och dels överhuvudtaget fungerande i framtiden.

Punkt 2: Här har du helt rätt faktiskt, “Kärnkraften behövs som baskraft.” Men sedan kommer fortsättningen som inte korrelerar med sanningen. Du pratar om att man relativt lätt kan bygga ut vindkraft och höja kapaciteten. Vindkraft förstör våra öppna landskap, dödar fåglar och fladdermöss samt är väderberoende. Du skriver att vi kan använda den väl utbyggda vattenkraften som reglerkraft i de fall då det inte blåser, men det du utelämnar är att vattenkraften knappt finns i södra Sverige. Malmö tex kan med svårighet bygga ut och hotas av elbrist då det inte finns mer energi i elnäten. Detta efter att politikerna avvecklat barsebäck och EON nu lägger ner Heleneholmsverket. För övrigt är maxeffekten för vattenkraft i Sverige idag 16.200 MW medans förbrukningen är mellan 20-30.000 MW. Vindkraften ligger nära 0 emellanåt, hur man då skall reglera med vattenkraften är obegripligt. Detta får du gärna förklara, Olle.

Punkt 3: Författarna i rapporten förespråkar inte kärnkraft säger du men ändå så pekar rapporten på att kärnkraften är det mest koldioxidneutrala sättet att producera el.

Punkt 4: Här skriver du att det är billigare att producera el med vindkraft och du anger även att du mäter Kw mot Kw helt osubventionerad från staten detta är en bra start. Problemet med vindkraften är framförallt att den inte kan producera när vi behöver strömmen. Idag finns inga realistiska alternativ till lagring av stora mängder ström vilket rent krasst innebär att varje MW vindkraftsel behövs en MW stödkraft som kan producera oavsett väder, dessutom ökar behoven av el och gärna billig el för konkurrenskraftens skull. Vi har en av världens högsta skatter då kan det vara på sin plats att medborgarna i alla fall inte behöver betala mer för ren el än nödvändigt.

Sveriges företag, vår basindustri, behöver billig el för att vara konkurrenskraftig i den globala värld vi lever i. Sverige är mycket framgångsrik på forskning om just kärnkraft och det finns möjlighet att i framtiden bygga ut kärnkraften och då förbränna det vi idag kallar avfall. Sverige kan enligt forskare med ny teknik ta upp alla de stavar som vi gömt i urberget under Oskarshamn, förbränna det igen, och då minska förvaringstiden med nära 100.000 år. och dessutom utan att gräva upp ett enda nytt gram uran vilket är väldigt hållbart. En positiv bieffekt av att förbränna gammalt kärnavfall är att det endast behöver lagras under tusen år innan det är relativt ofarligt.

Christopher Larsson (SD)

Karlskrona