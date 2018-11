Dödsolyckor sker varje vecka på arbetsplatserna

Varje vecka dör en arbetare i Sverige enligt statistik från Metall. Arbetaren går ut från sin ytterdörr och kommer hem i en kista. Det är verkligheten.

De trillar ner från ställningar, blir påkörda av truckar, kläms ihjäl i maskiner och annat. Detta har alltså ökat, vad det beror på. Jo, år 2006 när den dåvarande alliansen med Reinfeldt som statsminister, avlövades Arbetsmiljöverket på sina inspektörer och man avvecklade arbetsmiljöforskning och nu ser vi resultatet.

I tomrummet efter inspektörerna agerar oseriösa företagare som ser till att profiten går före människan, och ger tusan i arbetsmiljön. 52 dödsolyckor om året.

Det är en doft av 1800 talet som sprider sig och just i dag får en att tänka på när man skickade in barn under bomullsmaskinerna for att plocka upp överblivet bomull. Det hände i England på 1800-talet. Många barn dog. Ansvaret vilar tungt på allianspartierna och naturligtvis på profithungriga företagare.

J Håkansson, f d skyddsombud