Du kan också cykla till jobbet

Är det våra barn och ungdomar som skall lära oss vuxna hur vi skall få en bättre miljö? Det är dags för oss vuxna att vakna upp och visa att vi kan gå från ord till handling och visa vad vi kan göra för klimatet, miljön och vår hälsa.

Du kan börja med att cykla till jobbet. Varför inte cykla till affären när du skall handla. Det är de små sträckorna som släpper ut den mesta koldioxiden.

Region Blekinge och kommunerna i Blekinge, kan som goda arbetsgivare, ge sina anställda en morot att cykla till jobbet istället för att ta bilen.

Ett exempel på hur mycket koldioxid du släpper ut om du har sju kilometer till jobbet och har en bil som släpper ut 140 gram koldioxid per kilometer. Det ger ganska exakt ett kilo koldioxid per resa eller två kilo per arbetsdag. På ett år med 225 arbetsdagar, ger det ungefär ett halvt ton koldioxid.

Då kan man räkna ut hur mycket det blir om 100 bilar skulle köra den sträckan! Om fler väljer cykeln som sitt främsta fordon så leder det till:

• Minskade avgasutsläpp = bättre luftkvalitet och lägre utsläpp av koldioxid

• Minskat trafikbuller och fridfullare gatumiljö

• Attraktivare städer

• Minskad trängsel på gatorna

• Säkrare trafik

Har du hakat på cykelboomen än? Om inte, så är det verkligen på tiden! Cykling är bra för hälsan, cykling är skonsamt för kroppen, att cykla är miljövänligt, cykling hjälper dig att komma iform, att cykla höjer humöret, cykling rensar tankar, du kan vara social på en cykel.

Lycka till! Tack för att du bidrar till en bättre miljö, klimat och hälsa.

Lennart Ung

Kristdemokrat

Lars Hasselgren

Moderat