Foto: Henrik Montgomery/TT

Den 18 januari 2019 säger Annie Lööf i en intervju i TV4 att det behövs fler vuxna i rummet som kan ha fler tankar i huvudet samtidigt.

Många reagerade starkt på detta uttalande, och kritiken Annie Lööf fått och får utstå för uttalandet är massivt.

Den 21 mars 2019 sker så något historiskt. En vuxen person i form av Ebba Busch Thor kliver in i rummet och tar bladet från munnen.

Hon slår fast att konfliktnivån i svensk politik måste sänkas. Att vara rejält oense i sak eller kring ideologiska grunder är inte osunt. Tvärtom. Men att inte kunna erkänna och bejaka att vi i vissa frågor faktiskt tycker lika är djupt problematiskt.

Reaktionerna låter inte vänta på sig, och alla partiledarna i JÖK-kvartetten (JÖK=januariöverenskommelsen, reds anm) kallar inträdet i rummet för olyckligt, olämpligt och ett historiskt misstag.

Om någon av dom hade sagt motsatsen skulle man eventuellt kunna höjt på ögonbrynen, men låt oss som ett bemötande av denna kritik slå fast ett antal saker.

Kristdemokraterna kommer inte att:

✔️ Inrätta oss i något nytt block.

✔️ Acceptera kompromisser som strider mot våra kristdemokratiska grundvärderingar.

✔️ Garantera att vi slutför en förhandling som påbörjats. Varje förhandlingsrum har en dörr som man kan gå ut genom.

Kristdemokraterna kommer däremot att:

✔️ I alla lägen står upp för kristdemokratiska värderingar och söker stöd för våra politiska förslag

✔️ Ha ett nära samarbete med Moderata Samlingspartiet

✔️ När så är möjligt – återskapa ett nära samarbete även med Centerpartiet och Liberalerna samt att åter bilda regering med dessa tre partier

Samt sist men inte minst;

✔️ samtala med samtliga riksdagspartier i syfte att nå samsyn i enskilda sakpolitiska frågor där det finns förutsättningar för att stärka stödet för den politik vi står för.

Kristdemokraterna har nu lagt ifrån sig plasthinken, krattan och spaden i sandlådan och klivit in i rummet, men ser inga andra här. Det vore välkommet om fler kom in och anslöt sig till oss för en demokrati fungerar bäst om alla är med och drar sitt strå till stacken, och rummet är definitivt så stort att alla får plats, och har så pass högt i tak alla kan, får och förväntas säga sitt, eller är det så att pratet om vuxna i rummet inte var annat än just – prat ?

Bengt Jönsson

Ordförande Kristdemokraterna i Karlskrona

Pelle Nordensson

Politisk sekreterare Kristdemokraterna i Karlskrona

Adam Jansson

Ordförande KDU Blekinge