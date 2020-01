Insändare: Enorm förlust att Baldwin sägs upp

Foto: Björn Mogreen

Vår nya, fantastiska och vansinnigt musikaliska körledare, kyrkomusikern Ben Baldwin har blivit uppsagd i dag.

Denne unge, dynamiske guldfångst som organist till stadsförsamlingen, denna ljuvligt ödmjuka människa fylld med naturlig auktoritet och integritet, detta klipp för kyrkomusiken och musiken i stort här i stan - Ben Baldwin, (”nästan bra för att vara sann”; väl funnen beskrivning av en körmedlem) – är uppsagd.

Våra körer har från att ha existerat under hot att inte lyckas hitta nya ledare och därmed tvingas upphöra – under höstterminen 2019 slagits ihop, och gemensamt börjat om under ledning av Ben. Vi har varje vecka fått erfara Bens musikalitet och pedagogiska professionalitet. Vår entusiasm har vuxit och våra leenden har blivit bredare och hjärtligare för varje vecka. Kanske har vi också sjungit rätt bra.

Ben har sedan han anställdes i augusti 2019, givetvis gjort oändligt mycket mer som kyrkomusiker än att leda vår kör. Vi vill med stor övertygelse hävda att Ben har varit och är ett ovärderligt tillskott för kyrkomusiken, för oss och för det musikaliska livet i Karlskrona.

Vi är arga och ledsna. Hur kan man göra så här? Hur fungerar planering och ekonomi i Karlskrona pastorat?

Vi vill ha vår körledare tillbaka!

Aurorakören

Kungsmarkskyrkans Vocalensemle