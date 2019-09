Evolutionsteorin är vetenskapligt bevisad

Evolutionsteorin har vetenskapliga belägg, inte skapelseberättelsen. Replik på H. Fransson (20190920) ’’Evolutionisten behöver starkare tro än en kristen’’.

Jag läser att du romantiserar barnen som sänds till religiösa friskolor för att be och tro på skaparen. Det får stå för dig, jag fördömer all typ av indoktrinering. Barn är barn och bör garanteras en skolgång där de blir lärda att se saker med kritiska ögon, inte en skolgång där de behandlas som religiösa och måste be. Du har dessutom inga vetenskapliga belägg för att skaparen finns, det finns massvis belägg för evolutionsteorin. Till och med påven har erkänt evolutionsteorin. Du hävdar att evolutionsläran kräver mer ’’tro’’ än skapelseberättelsen. Detta tyder på din okunskap och synsätt i vad som är sant, uppenbarligen tror du på saker du ’’vill’’ tro på då det ger dig en klen tröst, istället för att se till bevis och belägg. Det finns inga belägg för att något övernaturligt har skapat homo sapiens, och att vi finns till då några människor vid namn Eva och Adam åt äpplen som en orm lurat i dem. Beläggen för ett sådant påstående är noll. Bibeln säger att jorden är 6 000 år gammal, vi har kunnat visa belägg på att den är fyra miljarder år. Vår egen människoart är äldre än vad bibeln påstår att hela jorden är. I ett läge där två påståenden går emot varandra så värdesätter vetenskapen vad som kan bevisas, medan du underkastar dig vad som känns roligast att tro. Det är helt okej i Sverige att tro på detta, men lär iallafall inte ut barn att historier som saknar vetenskapliga belägg är sanna. Det är intellektuellt obegåvat och djupt inhumant. Evolutionsteorin den mest vetenskapliga förklaringsmodellens vi har. Den är lika väl prövad som Einsteins relativitetsteori och Newtons gravitationsteori. Varför just Darwins teori är kritiserad från religiösa håll är för att den mycket tydligt förklarar hur vi är här, vilket avslöjar lögnen i religionens tro. Minns jag rätt straffade Gud Eva och Adam för att de åt ’’kunskapens äpple’’. Inte konstigt att ni förnekar den kunskapsrika evolutionsteorin, ni tror att Gud kommer straffa er.

Schimpansers gener visar att vi är nära besläktade, vi har hittat fossiler som visar att jorden är äldre än bibelns påstående, studerar vi anatomin ser vi liknelser med andra varelser, fossiler visar oss att olika människoarter har funnits, vår reptilhjärna tyder på att vi är djur osv. Beläggen är oändliga.

Du har rätt att vetenskapen har ännu inte bevisat allt, mycket riktigt. Men det betyder inte att Gud är en förklaring. Ditt förhållningssätt där allt som inte kan förklaras är en konsekvens av Gud är naivt. Och ändå förnekar du bevisen för evolutionsteorin.

Ayman Fares

Kolumnist Sydöstran