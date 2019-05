Förbud mot tiggeri ökar förakt mot romer

Foto: Björn Lindgren/TT

Ingen vill ha tiggare i Sverige. Att minoriteter skyddas och att varje EU-land tar hand om sina egna medborgares basala behov är något vi alla önskar. Och det borde vi alla arbeta för - på rätt sätt och i rätt arena.

Om SD verkligen vill sätta press på dessa människors hemländer så är det helt fel väg att gå att förbjuda tiggeri i Sölvesborg. Arbeta hellre med oss i EU och sätt press på alla medlemsländer som vägrar följa EU:s fördrag om mänskliga rättigheter, genom att vägra dem ekonomiskt stöd så länge de inte lever upp till de åtaganden de gick med på när de blev medlemmar i EU. Romer är en utsatt grupp i länder som Rumänien och Bulgarien. De är utsatta för ett förtryck som pågått i århundraden och anses inte ens vara människor av sina landsmän. Därför förvägras de hjälp i sina hemländer. Det är inte för att vi tillåter en liten del av dem att komma hit som deras länder inte gör något för att förbättra deras situation. Dessa länder vill inte förbättra deras situation, har inte lyft ett finger för att förbättra deras situation, och kommer inte att göra det för att vi i Sverige förbjuder tiggeri. Tvärtom innebär förbud mot tiggeri i Sverige en bekräftelse för tiggarnas hemländer att det de gör är rätt, att denna grupp kan förtryckas, när till och med Sverige gör det. SD visar återigen att de saknar det mod som krävs för presentera ett förslag som skulle kunna hjälpa denna utsatta grupp. Istället för att ta sig an det människoförakt som vissa av EU:s medlemsländer har inför sina egna medborgare väljer SD att sälla sig till dem. Miljöpartiet kommer i EU att fortsätta kämpa för att alla EU:s medlemsländer ska leva upp till sina åtaganden under EU:s fördrag. Och under tiden kommer vi att kämpa mot alla försök i Sverige att förvägra de svagaste i samhället möjligheten att sträcka ut en hand och be om hjälp.

Eva-Lena Ulvsfält

David Skog

Språkrör Miljöpartiet de gröna i Sölvesborg