”Friskis och Svettis utesluter ensamma äldre”

Jag har gympat i hela mitt liv vilket ger mig styrka balans och smidighet. Vi gymnaster på Friskis nyttjar ungefär 25 – 30 % av lokalytan på hela gymmet, vilket belastar vår avdelning en kostnad på 25 % av årshyran. Vår utrustning består av Hantlar, Gummiband och Medicinbollar.

Denna utrustning är avskriven sedan 10 år och därför är vår utrustningskostnad 0 kronor per år. Vi betalar en gympaledare per pass, vilket fördelas på 30-60 gymnaster. Jag har förmånen att gå på seniorgympa måndag, onsdag och fredag under ledning av Camilla som leder oss pensionärer med glada tillrop och mycket kvalificerad teknik.

När jag i veckan skulle betala min årsavgift för kommande termin, fick jag av kanslipersonal veta att avgifterna för alla medlemmar hade förändrats. Personalen kunde inte ge tillfredsställande information om orsak. Chefen tillkallades och upplyste mig om att hon och styrelsen hade tagit beslut om att alla skulle betala samma årsavgift oberoende vilka pass man gick på.

Jag upplyste henne om att kostnaderna för maskingymmet är tusenfalt högre än kostnaderna för ett gympapass och att jag tyckte det var osolidariskt att vi gymnaster skall subventionera maskinerna. Hon tyckte då att jag var en förfärlig person som hade åsikter på hennes prissättning. Vi gymnaster skall nu betala 2900 per helår vilket blir en höjning av årsavgiften på 25-30 % eftersom man tagit bort möjligheten att betala halvårsvis.

Vissa avgifter har höjts upp till 75 % vilket medfört att man uteslutet ensamstående kvinnor med dålig pension från välbehövlig gymnastik p.g.a. höga avgifter. Hur kan detta vara möjligt och är det verkligen ”Friskis och Svettis Kultu?” Denna förändring har man gjort utan att tillfråga medlemmarna vilket i sig är unikt i en demokratisk förening. I det normala föreningslivet fastställes årsavgifter på årsmöte där det framgår av dagordning att så skall ske.

Naturligtvis skall årsavgifterna spegla de kostnader som verksamheten kostar. Därför föreslår jag att årsavgiften för gymnasterna på ett solidariskt sätt inte överskrider 50% av årsavgiften för maskingymmet. Det bör påpekas att medlemmar med autogiro belastas av de nya avgifterna utan deras vetskap. Jag är den ”förfärliga” snart 82 åriga gymnasten.

Bengt Johansson, Karlskrona