Goda tider för Blekinges entreprenörer

Entreprenörskap har visat sig vara en vital del i ett långsiktigt starkt regionalt näringsliv. Regioner där det finns ett växande entreprenörskap tenderar att attrahera företag från andra regioner och också uppmuntra fler inom regionen att starta företag.

Global Entrepreneurship Monitor, GEM, undersöker varje år individers attityder, aktiviteter och ambitioner avseende entreprenörskap. I rapporten framkommer att entreprenörskapet i Sverige ligger på 7,4 procent. Av invånarna i Blekinge län är 6,5 procent engagerade i att starta eller driva ett ungt företag.

Vad är viktigt för det regionala entreprenörskapet? Bl.a. företagskulturer, förebilder och normer, men även stödvolymer till entreprenöriella aktiviteter. Offentliga aktörer på regional nivå kan bidra med korta handläggningstider, en kompetent supportstruktur och en fungerande skola.

Regionerna är också beroende av rikspolitiken, särskilt med avseende på infrastruktur, rekonstruktions- och konkursförfarande, högre utbildning samt skatter. I en internationell jämförelse har Sverige störst andel privata såddinvesteringar bland innovationsdrivna länder.

Många entreprenörers tidiga finansiering kommer från lokala aktörer i form av affärsänglar, familj och lokala företagare. Men även om investeringarna kan vara relativt små är viljan att finansiera lokala entreprenörers verksamhet stor. I GEM-studien finns också uppgifter om hur individer bedömer sin förmåga att starta och driva företag samt i vilken utsträckning som rädsla att misslyckas hindrar dem från att starta företag.

Blekinge ligger under rikssnittet när det gäller kunskap att starta företag, men även under riksgenomsnittet vad beträffar rädsla att misslyckas. Ur ett ekonomisk-politiskt perspektiv är det av vikt att uppmuntra och stimulera ett kvalitativt nyföretagande. Den bästa skolan för entreprenörskap har visat sig vara just entreprenörskap – att själv prova på att starta och driva företag t ex via Ung Företagsamhet.

Entreprenörskap bryr sig inte om gränser, så med rätt åtgärder kan regionala aktörer ge entreprenörer och nya företag förutsättningar att skapa tillväxt och fler jobb.

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och KTH

Ylva Skoogberg, projektledare Entreprenörskapsforum

Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och ekon dr KTH