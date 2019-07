Har KD information om kriminella ligor?

KD i Sölvesborg motiverar sitt ja till tiggeriförbud med att det handlar om att ”få bort de kriminella som ligger bakom det”. KD verkar inneha information om kriminella ligor som härjar i vår kommun.

• Hur har de hanterat den informationen?

• Är polisanmälan gjord? Människohandel är ett brott. Det är förbjudet att sälja, köpa eller medverka till handel av människor.

• Pågår någon utredning inom kommunen till följd av att KD i Sölvesborg nu har tagit sig an detta problem? Ett tips till KD i Sölvesborg (och för all del även M och SoL) är att aktivt engagera sig i dessa frågor som ett led i sitt arbete med mänskliga rättigheter och tiggeriets avskaffande. Plattformen (Civila Sverige) mot människohandel verkar för att utsatta för människohandel ska få det skydd och stöd de behöver och har rätt till enligt internationella överenskommelser, samt att gemensamt motverka människohandel i alla former.

”Vi utgår från de mänskliga rättigheterna och är som plattform politiskt och religiöst obunden”, skriver de på sin hemsida.

I styrelsen sitter: Ordförande: Madeleine Sundell, Frälsningsarmén Kassör: Malin Roux Johansson, Realstars Ledamot: Isabella Kim, Ecpat Ledamot: Anneli Avelin: IMT, Insamlingsstiftelsen Samverka mot Trafficking Ledamot: Caroline Casco, Räddningsmissionen Ledamot: Örjan Wallin, Hela Människan, Ledamot: Silvia Ingolfsdottír Åkermark, Advokatbyrån Brottsbyrån Ledamot: Emma Cotterill, Frälsningsarmén Helsingborg Om KD i Sölvesborg verkligen vill få bukt med problemet och inte bara ”få bort” de ”kriminella” och ”tiggarna” så är det absolut en bra början att kontakta detta eller något annat nätverk som driver frågan.

Heidi Persson

Sölvesborg