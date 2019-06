Insändare: ”Harrys horribla historiebruk”

Foto: Mattias Mattisson

Harry R:son Svensson har beretts stort utrymme i lokalpressen. Harry har en mycket tydlig mission.

Den kan sammanfattas så här:

1. Karlskrona, och i synnerhet marinen, var i stort sett helt förskonade från nazister på 30-talet och under andra världskriget.

2. Det går därför inte att se en kontinuitet mellan förekomst av nazism i våra trakter då och nu.

3. Kommunister infiltrerade däremot marinbasen på 30-talet på order från Moskva, kommunisterna ville genom sabotage störta den svenska demokratin och kommunisterna gav aktivt stöd till Nazityskland.

4. Den kontinuitet som finns består av att SKP:s arvtagare Vänsterpartiet är det enda nuvarande riksdagsparti som stött Nazityskland.

Detta är den berättelse Harry vill etablera som hegemonisk. Hur ska ett sådant projekt kunna ros i hamn? Det gäller att använda allt material och alla uppgifter som finns selektivt, att tolka det hela så att det stämmer med de teser som ska etableras och att sedan efter bästa förmåga presentera det på ett sätt så att det förhoppningsvis går hem.

De som med stöd av andra uppgifter, material, tolkningar och ett annat arbetssätt kommer fram till något annat, avfärdas och brännmärks. I Harrys fall såsom offer för en ”kommunistisk motberättelse”, en ”marxist-leninistisk tolkning av andra världskriget”. Debatten som redan förts angående förekomsten av nazister har tydliggjort att det som ovan anförts stämmer in på Harrys sätt att arbeta.

Av utrymmesskäl ska jag här begränsa mig till att översiktligt syna bara den sista punkten i listan ovan. Sverige gjorde drängtjänster och eftergifter till Nazityskland under andra världskriget. Mer än 2 miljoner tyska soldattransporter på svensk järnväg till och från det ockuperade Norge tilläts. Division Engelbrecht med närmare 15 000 fullt utrustade tyska soldater fick i 105 tåg färdas från Norge genom Sverige till Finland för att sättas in i anfallet, operation Barbarossa, mot Sovjetunionen vid midsommar 1941. Sverige exporterade mer än 40 000 ton järnmalm dagligen under kriget till Nazityskland. Vi vet alla vad den malmen användes till och vad den produktionen i sin tur möjliggjorde. Det förekom samarbete mellan svensk säkerhetspolis och Gestapo. I Sverige ströps yttrandefriheten för att inte uppröra nazisterna.

Allt detta är exempel på hjälp åt Nazityskland. Ytterst ansvariga för detta stöd var samlingsregeringen i vilken alla dåvarande riksdagspartier ingick utom SKP (föregångaren till Vänsterpartiet). När tidningar kritiserade Nazityskland belades de med transportförbud och det hände att hela upplagan av samma skäl beslagtogs direkt vid tryckeriet. Främst var det SKP:s tidningar som drabbades. Så gott som alla som reste till Spanien för att som frivilliga strida i inbördeskriget på demokratins sida mot fascisterna (som stöddes av trupper från Mussolinis Italien och Hitlers Tyskland) var kommunister. De var beredda att dö för demokratin i kamp mot fascister och nazister. En fjärdedel av de närmare 600 som reste kom inte hem. De som överlevde inbördeskriget stämplades som säkerhetsrisker och utgjorde merparten av de antifascister som fick sitta i arbetsläger i Sverige under andra världskriget.

Vid en tysk invasion av vårt land torde de varit de första att likvideras. Nog finns det en del som tyder på att dåtidens vänsterparti, SKP, inte var en stödtrupp åt Nazityskland. Om det nu för övrigt var kommunisterna som sprängde det tyska ammunitionståget i Krylbo -41, vilket inte alls är klarlagt, hur skulle det kunna vara ett stöd åt nazisterna? Det finns hur mycket som helst att ta upp men jag nöjer mig där.

Harry R:son Svensson står i mina ögon för ett helt horribelt ideologiskt historiebruk. I likhet med Bosse Gustafsson inser jag nu att även jag sällar mig till personerna på Harrys allt längre lista över ”historieförfalskare” och att det är utsiktslöst med en fortsatt debatt.

Reine Svensson

Karlskrona