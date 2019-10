Historielös och enfaldig beskrivning om visionsarbetet

Foto: Gunnel Persson SYDOSTRAN 0454/32 , Gunnel Persson SYDOSTRAN 0454/325909

I Sydöstran den 18 oktober skriver kommunstyrelsens ordförande, Louise Erixon (SD): ” Det föregående socialistiska styret i Sölvesborg hade en vision om att kommunen år 2020 skulle nå 20 000 invånare. Denna luddiga och mycket odefinierade inställning har jag ett flertal gånger ifrågasatt och beskrivit som både ovidkommande och dumdristig.”

Nu är Louise Erixon relativt nyinflyttad i Sölvesborg, men det är ändå förvånansvärt att hon helt saknar politisk lokalhistoria.

Tidigt under mandatperioden 2006–2010 bjöd dåvarande KS-ordföranden Heléne Björklund (S) in kommunens ledande tjänstemän, och samtliga politiska partier till ett arbete med att ta fram en vision med inriktningsmål och strategier som de olika nämnderna skulle arbeta efter för att utveckla vår kommun Sölvesborg. Detta arbete var omfattande och pågick under hela mandatperioden och en vision växte sakta fram.

De dåvarande Sverigedemokraterna deltog också i arbetet, även om gruppledaren Jimmie Åkesson ofta lät sin ersättare Ingvar Karlsson representera SD.

Jag har vid flera tillfällen lovordat detta arbete i kommunfullmäktige eftersom vi diskuterade prestigelöst och utan inblandning av partipolitik. Vi förhandlade fram mätbara mål som alla partier kunde ställa upp på.

Mål diskuterades för alla nämnderna i olika grupparbeten och ”SWOT”-analyserades. Punkter ströks och nya förslag lades till för behandling. Vi var snabbt överens om att Sölvesborg var en kommun med en högre andel invånare över 70 år än genomsnittet för riket. För att klara de kostnader som låg, och fortfarande ligger, framför oss gjorde vi bedömningen att invånarantalet måste öka.

Som en del i detta inriktningsbeslut togs också beslut om nya bostadsområden bland annat i Ljungaviken. Andra områden diskuterades och fördes så småningom fram i det följande arbetet med en större uppdatering av översiktsplanen för Sölvesborg.

Det tillhör den vanliga SD-retoriken att använda starka värdeord och beskrivningar som ansvarslös och dumdristig när man debatterar andra partiers åsikter.

Vi är överens om, Louise, att vi alltid har människor som är beroende av välfärd. Jag har beskrivit hur vi 2006 och framåt skapade en vision för att möta dessa utmaningar.

Jag upprepar vad jag sagt vid flera tillfällen ifrån talarstolen i kommunfullmäktige:

2012 var ett historiskt år i Sverige. Då pensionerades för första gången någonsin fler människor än det var ungdomar som avslutade sina studier för att påbörja sitt yrkesliv och på så sätt bidra till försörjningen av seniorerna.

Lars Lamberg

Gruppledare Liberalerna i Sölvesborg