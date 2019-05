Hög tid för en annan EU-politik

Valet till Europaparlamentet närmar sig. Röstkortet som jag fått hemskickat ser visserligen inte mycket ut för världen, men det bär på mina demokratiska rättigheter som medborgare i Sverige och i EU.

För många av oss är EU svårt att få grepp om: En gigantisk apparat som kan verka avlägsen från vår vardag. Samtidigt påverkas vi på de flesta områden genom EU-direktiv som sipprar in i svensk lagstiftning. Ungefär hälften av alla beslut på dagordningar i kommuner och regioner påverkas av EU.

Vänsterpartiet har under mandatperioden som nu går mot sitt slut haft en ledamot i Europaparlamentet. Malin Björk har tillsammans med den europeiska vänstern arbetat för kvinnors rättigheter, för alla människors lika värde och för ett mer jämlikt och öppet Europa. Malin Björk har också varit den överlägset bästa svenska ledamoten för klimatet under mandatperioden, visar rapporter från både svenska Världsnaturfonden och CAN, paraplyorganisationen för europeska miljöorganisationer.

Nu är viktigare än någonsin att fortsätta arbetet för

- ett jämlikt Europa där allas mänskliga rättigheter värnas och där kvinnors rättigheter försvaras mot dem som vill kliva bakåt i tiden

- ett mer demokratiskt EU där besluten tas av folkvalda, där lobbyisternas makt och närvaro minskas, EU:s budget krymps, och vi får insyn i EU:s institutioner

- ett EU som sätter klimatfrågan högt upp på dagordningen, som står emot lobbyister och marknadsliberala krafter samt satsar på klimatomställning istället för militarisering

- ett Europa där schyssta arbetsvillkor och sociala rättigheter värderas minst lika högt som den fria rörligheten för tjänster och kapital

I Europaparlamentet av idag finns en majoritet för högerpolitik. I allt fler europeiska länder växer partier som är högerpopulistiska, nationalistiska, till och med rasistiska. I hela Europa finns krafter som vill inskränka rättigheter för vissa medborgare t ex genom att begränsa eller avskaffa aborträtten eller genom att förvägra HBTQ-personer mänskliga rättigheter.

Nu är det hög tid för en annan politik i EU, en politik som tar klimatfrågan på största allvar och värnar rättigheter som borde vara självklara för alla men som nu måste försvaras.

Vänsterpartiet kommer att fortsätta kämpa för jämlikhet och rättvisa, vi kommer att spjärna emot för att EU inte ska röra sig ännu längre åt höger, vi kommer att ställa krav på att EU blir mer transparent och att EU sätter klimatet högre upp på agendan.

Vilka som tar plats i Europaparlamentet har stor betydelse. Det är viktigt att vi alla använder våra röstkort genom att förtidsrösta eller gå till vallokalen söndagen 26 maj.

Vänsterpartiet Blekinge

Lena Johansson, Sara Högelius, Emma Hilborn, Marcus Ekdahl, Vibeke Lindberg, Mohammed Teeti, Desiree Hoberg, Ulf Hansson, Åsa Gyberg-Karlsson, Peter Liendeborg, Susanne Johansson, Tony Viberg