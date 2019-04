Hur kan man tvivla på forskarna?

Svar till Bo Nilssons insändare om växthuseffekten den 22 april.

Kredit till Bo som har rätt i att vattenångan är den största växthusgasen, men det är just koldioxiden som människan släpper ut som är den som just nu är allvarligast. Bland annat säger Naturvårdsverket att atmosfärens halt av växthusgaser är högre än vad den varit sedan minst 800 000 år tillbaka. När man sedan genom borrningar i iskärnor kan se att just halten av koldioxid i atmosfären exakt följer jordens temperatur så inser man att det är allvar. Skulle det sedan bli så varmt att tundran och andra frusna områden tinar så att metan släpps ut så är det riktigt fara på färde då metan binder värme 20-30 gånger mer under en 100-årsperiod än koldioxid, då har vi vad forskarna säger troligtvis kommit över en ”tipping point” som gör att vi människor bara kan stå vid sidan om processer som vi inte kan reversera.

Trots allt är det fascinerande att följa klimatförnekarnas kamp i medierna. Man pekar alltid ut andra sidan genom att benämna dom som ”miljöaktivister”. Något Bo gör fem gånger i sin insändare, miljömuppar är ett annat uttryck och vi vet alla vad Greta Thunberg har få utstå.

Då ska vi komma ihåg att i stort sätt ingen av dom som Bo o hans gelikar pekar på har forskat något alls utan dom har endast satt sig in i vad dom tusentals forskningsrapporterna pekat på, inget annat.

Det intressanta är att när vi sitter här och tittar oss omkring i världen så består vår omgivning av endast två saker. Det första är det evolutionen har gett oss genom årmiljonerna och det andra allt som vi människor har skapat och var har detta först kommit ifrån kan man undra, jo först har någon forskare klurat ut hur det fungerat, sen har ingenjörer förädlat tankarna vidare innan affärsmän gjort affärer av det.

Ok, om det nu är så här varför i hela fridens namn finns det då fortfarande människor som tvivlar på vad forskarna kommit fram till kan man undra? Troligtvis är svaret att dom fortfarande kan se att dom på något sätt kan tjäna pengar på det.

Ollie Pontén