Ingen ska behöva må så dåligt som rektor Johan gjorde

Att lyssna till Johan Johanssons dåvarande rektorskollega Mattias Liedholm på Manifestationen som hölls för rektorn på Lövmarknadsdagen i Hoglands Park, på dagen 5 år efter den svåra bilkraschen som gjorde Johan gravt funktionsnedsatt för resten av livet, var som att ta oss tillbaka i tiden.

Jag fick förståelse för hur det som skedde kunde ske, när Johan skuldbelades, hängdes ut i massmedia av politiker och tjänstemän i Karlskrona kommun. De hade inte en tanke på människan de behandlade på det sättet.

Det kunde han hänt vilken rektor som helst i Karlskrona

Johan hade inte brustit i sitt uppdrag som rektor. Johan är en man som var känd för sin vänlighet och omtanke, som alltid såg till andras behov. Han var rektor på just den skola där den mördade flickan gått. Johan anklagades offentligt för att inte gjort en orosanmälan, blev djupt deprimerad, fick svår ångest och självanklagelser.

Undvika tala klartext upprätthåller tabun om självmord

Ända sedan första artikeln som beskrev den självförvållade bilolyckan i lokal- och riksmedia, har jag reagerat på ordvalet. Jag menar att den inte är självförvållad, utan skedde under livsvillkor som ingen ska behöva leva i. Under torsdagens manifestation beskrev jag hur offentliga anklagelser om skuld, hos Johan blev till fastlåsta tankar som oupphörligt malde, dag som natt.

Han befann sig till sist i ett djupt deprimerat tillstånd,

vilket är förenat med livsfara. Man behöver en utomståendes stöd för att få redskap och hitta sätt att hantera alla sina fruktansvärda känslor och kättrande tankar. Johan visste det och tog kontakt med psykiatrin som inte tog emot honom.

Johans tillstånd blev till sist livshotande

Utan adekvat hjälp går man under, tar sitt eget liv. Det är 10 gånger fler självmords- ”försök” - ett annat konstigt ord med mitt sätt att se - än det som på fint språk heter fullbordade självmord. Avsikten hos en deprimerad människa utan hopp är inte att ta sitt liv, utan att bli kvitt det mående som fullkomligt kväver personen. Därför behöver vi tala om självmordsprevention och veta hur man kan rädda liv.

Varför används orden självförvållad trafikolycka?

Olyckan bottnade helt klart i tjänstemäns och politikers agerande mot honom. Det är att straffa offret dubbelt, att han först anklagades offentligt och när han sedan i sin depression skadas, beskrivs det som självförvållat. Det bidrar till tabun, att självmord är en svår fråga att tala om. Jag försökte förklara det här på manifestationen, men budskapet har svårt att nå in i åhöraren. Det är ett nytt sätt att tänka och som all nyinlärning behöver det tränas in. Vi går bara i början på vägen som leder till att allmänheten byter ut alla de här orden i takt med att förståelsen ökar för varför självmord sker. Det kommer att rädda liv!

I stället för att själv fastna i sorgen över vad som hänt behöver man medvetet omvandla sin egen vanmakt - för att stötta, lyssna på och praktiskt försöka hjälpa, i det här fallet Johan. För oss som inte står så nära honom eller någon annan behövande människa, kan vi erbjuda oss att förändra livsvillkor för en annan människa, som lever i en utsatt livssituation.

För att hedra Rektor Johan Johansson kan du som vill, medvetet ställa dig till förfogande, i frivilliga insatser för en medmänniska, genom gott medmänskligt bemötande, respekt i uppträdandet, med din kunskap, erfarenhet och genom dina kontaktvägar. Det var det andra av manifestationens viktiga budskap!

Johans öde borde leda till en större ödmjukhet och djupare förståelse

för hur viktigt det är att man sätter sig in i en annan människas situation. Johan anklagades, utan att någon skuld var fastslagen. Han anklagades utan oberoende prövning, utan försvar, utan möjlighet att försvara sig. Han utestängdes från de samtal i personalgruppen som skulle ha hjälpt också honom att få bearbeta och kunna se sakligt på situationen.

Att tjänstemän och politiker, utan opartisk utredning, anklagar en medarbetare, dessutom i media, borde inte kunna inträffa i ett land med lagar och oberoende domstolar. Händelsen visar på stora brister i krishantering och beredskap för att möta oväntade och svåra situationer. Idag förstår vi att det var en av orsakerna. Hur ser krisberedskapen ut idag? Men hur kunde Johan anklagas på felaktiga grunder? Det krävs en offentlig ursäkt och gottgörelse för att ge Rektor Johan Johansson upprättelse.

Tillsammans kan vi skapa ett vänligare samhälle! Det räddar liv!

Maiellen Stensmark