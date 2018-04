Inkludering av romer börjar på jobbet

Den 8 april var det romernas nationaldag i Sverige. Dagen firades till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Under 1950-talet ansågs det vara majoritetssamhällets förföljelse av romer som var orsaken till deras utanförskap.

Man förklarade att det var majoritetssamhället som hade tvingat romerna till ett kringvandrande liv. Det var här den historiska samhällsskulden gentemot romer började framfödas i den offentliga debatten.

Romers levnadssätt och villkor stred då mot dåvarande folkhemmets vision som gick ut på att alla skulle få en plats, ro och trygghet. Eftersom folkhemmet tog ansvaret för allas välmående och trygghet,skulle skiljelinjerna mellan de rika och fattiga raderas och de starka skulle hjälpa de svaga och fattiga, inklusive romer.

I Sverige var det socialläkaren John Takman (1912-1998) som var en av de första som gjorde romerna till en viktig välfärdsfråga på 1950-talet. Han var en av de första som hade konkreta ambitioner för att hjälpa romer till ett bättre liv. Det gällde först och främst bostäder, skola, utbildning och arbeten.

Han skrev en artikel som blev underlag för två motioner i riksdagen.Man utsåg ett kommitté som antog benämningen ”1954-års zigenarutredning” och avlämnade två år senare sitt betänkande angående zigenarfrågan. Under utredningen intervjuades 700 romer och alla uttryckte önskemål om fast bostad, utbildning och fast arbete.

1963 grundades Zigenarsamfundet av journalisten Evert Kumm, Katarina Taikon och John Takman. I Zigenarsamfundet skedde det för första gången att ett arbete kring minoriteten behandlades tillsammans med romer i ”ett medperspektiv”. Det uppskattades av alla att staten var redo att vidta konkreta åtgärder för att förbättra romernas situation.

Romernas kultur har varit stark under homogeniseringsperioden (1950-1975) och som etnisk minoritet gick de inte under, men de fick betala ett högt pris för att bevara sin kultur och upplevelse. Under den här perioden förväntades eventuella skillnader mellan romer och majoritetssamhället suddas ut och de kulturella skillnaderna smältas samman.

År 2012 antog regeringen ”en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032” med målet att varje rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Vi som samhället erkänner idag att fördrivning, tvångsförflyttningar, näringsförbud, invandringsförbud, tvångssterilisering och tvångsassimilering av romer har förekommit.

Vi romer och resande i Blekinge hälsar välkommen alla insatser inriktade särskild mot dem yngre generationer. Det är oerhört viktig att möjliggöra för en rom att göra sig lika mycket konkurrenskraftig på arbetsmarknaden idag och i framtiden. Inkludering börjar med en trygg skolgång och på arbetsplatsen.

Bahtalo romano dive!

Edvin Rahmanovic, Ordförande i Romers och resandes förening i Blekinge