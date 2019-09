Kan man lita på svenska kyrkan och dess politiker?

I min församling i ett pastorat i östra Blekinge finns en förening som bedriver näringsverksamhet och registrerat sig som ideell förening-verksamhet i religiösa samfund. Den kallar sig för Hallarumsgruppen-Kyrkans volontärer.

Jag och många med mig tog för givet att den tillhörde svenska kyrkan eftersom den får gratis reklam i pastoratets tidning Kyrk Nytt som aldrig annars gör reklam för någon annan verksamhet än sin egen. Verksamheten får även reklam under dagstidningarnas predikoturer under pastoratet varje fredag precis som om den vore en verksamhet som pastoratet bedrev. På direkt förfrågan uppger pastoratet att verksamheten inte tillhör Svenska kyrkan och då har jag svårt att förstå varför den får gratis reklam så att det ger sken som om den var under svenska kyrkans regi.

Det basuneras ut att föreningen ger hela sitt överskott till välgörenhet och de skänker troligen en del vilket är lätt att göra när man är befriad från hyra, moms, löner-arbetsgivaravgifter och andra skatter. Hade verksamheten bedrivits av Svenska kyrkan hade allt överskott gått till deras diakoniverksamhet och föreningens affärer varit offentlig handling. Mina funderingar är vilken kyrkas volontärer de är när det inte är Svenska kyrkans och varför kyrkopolitiker och tjänstemän låter föreningen göra reklam på deras sidor. Kan det kanske vara för att föreningen förestås av samma person som är ordförande i församlingsrådet, ordförande i kyrkorådet, ledamot i pastoratets kyrkofullmäktige och kyrkvärd?

Undrande församlingsmedlem