Karlskrona kommun förstör Hasslö

Det finns ingenting för ungdomar att göra på Hasslö. Ungdomar vandaliserar och förstör för att det inte finns något annat att göra eller något ställe att hänga på. Detta är ett allvarligt problem som kommunen måste lägga mer fokus på.

På Hasslö finns det ingen fritidsgård eller något bra ställe för ungdomar att träffas på. Förut kunde man vara på skolgården men nu sker det skadegörelse där vilket leder till att arga vuxna kommer dit och kör bort ungdomar.

Det beror antagligen på att det inte finns någonting annat att göra på ön. Detta måste kommunen ta tag i om de vill fortsätta se ungdomar på Hasslö. En fritidsgård är vad som behövs! En byggnad som står tom som tidigare använts till en förskola hade varit en perfekt byggnad till en fritidsgård.

Då hade alla ungdomar haft ett ställe att träffas på och föräldrarna hade kunnat sluta oroa sig för vad ungdomarna gör. Bristen på saker att göra på Hasslö leder till att man hellre åker in till Karlskrona. Detta blir svårt, då det går extremt få bussar från ön.

Inte nog med att det går så få bussar, det tar över en timme för dem att komma in till Karlskrona. Under hela helgen går det endast åtta bussar, vilket är alldeles för få. Om det skulle gå fler bussar skulle föräldrarna inte behöva skjutsa sina barn in till Karlskrona. Hasslö har nu fått en båt som går mellan handelshamnen i Karlskrona och Horn på Hasslö.

Eftersom båten endast stannar vid Horn kan det bli svårt för personer som bor på andra delar av ön att ta sig till den, speciellt äldre. Det blir extra svårt nu när det börjar bli halt på vägarna. Det hade varit bättre om båten även gick till Garpahamnen. Då hade det varit närmare för många och fler hade säkert tagit båten till jobbet eller skolan.

Dessa problem finns på många mindre ställen. Det är problem som Blekingetrafiken och kommunen måste lösa om de vill fortsätta se ungdomar på Hasslö och andra mindre orter.

Jonathan Andreasson, Hasslö