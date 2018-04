KD kommer att klara spärren till riksdagen

Foto: Pontus Lundahl / TT

Kristdemokraterna har stora chanser att nå över 4%-spärren till valet i höst. Ju närmre valet vi kommer ju mer fokus blir det på de olika partiernas program. Det har alltid varit så med de små partierna att de kommer i skuggan av de större partierna.

När det väl kommer fram vilken politik vi Kristdemokrater eftersträvar får vi alltid fler som röstar på oss. Det var inte Kristdemokraterna som införde pensionsskatten. Det var så att under den borgerliga regeringen sänktes skatten för alla som arbetar.

Pensionärerna fick ha kvar den skatt som Socialdemokraterna i åratal ökat och ökat tills det blev orimligt. När alliansen fick makten sänktes skatten för de som hade arbete och de pensionärer som kunde arbeta vidare efter 65 års ålder. Hoppsan, då fick vi fler som arbetade och fler som betalade skatt och färre som gick på bidrag.

Det var faktiskt så att landet och dess befolkning tjänade in mer än vad man tappade på skattesänkningar. Svårt att förstå för vissa! Någon skriver att ”man inte kan förena stora välfärdssatsningar med jättelika skattesänkningar” . Men det är just vad man kan när skattetrycket är för högt. Det bevisade Alliansen under de år man regerade och den nuvarande regeringen har inte vågar ändra så mycket än på den strategin.

Man såg ju att det fungerade. Blir det större skillnad mellan vad man får i börsen när man jobbar än när man inte jobbar då anstränger man sig mer för att få ett jobb. Många äldre blev ilskna för att inte också de fick vara med på skattesänkningen men ilskan gick ut över fel regering.

Det var ju socialdemokraterna som under åratal gett oss denna höga skatt. Kristdemokraterna som är ett litet parti kan inte få igenom allt vad vi vill. Eftersom Kd är ett parti som envist talar för de äldre lyckades vi med tre sänkningar av pensionärernas skatter under vår tid i regering.

Vi kommer att fortsätta med det. Vi kommer att fortsätta arbeta för bättre villkor för de äldre. Vi ska med rätta kallas ett parti för de äldre och sjuka.

Britt Jämstorp, Mörrum