Konflikten saknar ett israeliskt perspektiv

Svar på Inge Johanssons insändare "Israel får existera inom erkända gränser" i Sydöstran 17 oktober. Inge beklagar sig över att Israel-Palestinakonflikten framställs utifrån Israels perspektiv.

Det är snarare på tiden att det svenska folket för en gång skull får höra om konflikten utifrån Israels perspektiv istället för att ständigt bli matade med den anti-israeliska propagandan som flitigt basuneras ut av statsägd och annan Israelfientlig media.

Varför denna uppståndelse angående Israels nationalstatslag? Lagen fastställer bara faktum som alla redan känner till, nämligen; att Israel är världens enda judiska stat, att hebreiska är statens officiella språk, att Judendomen är statens officiella religion etc. Självklarheter, alltså.

Inge skriver att "ockupationen" av palestinska områden inleddes 1967. Det är inte ens fråga om någon ockupation utan det är fråga om erövring. Flertalet fientliga arabstater gick till samlad attack mot lilla Israel och det resulterade i att Israel vann Sexdagarskriget, besegrade sina fiender och ERÖVRADE mark.

Judéen och Samarien (den sk. "Västbanken"), östra Jerusalem och Golanhöjderna är därmed regelrätt ERÖVRAD - inte ockuperad - mark. Sedan när belönas den besegrade fienden med mark? Varför ska Israel återlämna erövrad mark till fienden som man besegrade - fienden som använde just denna mark som en språngbräda och avfyrningsramp i sitt brutala anfallskrig mot Israel?

Ingen annan nation på världskartan skulle avkrävas att återlämna erövrad mark till sin besegrade fiende. Ingen.Det eviga gnällandet om tvåstatslösningen där delar av Judéen och Samarien, Gaza och östra Jerusalem ska utgöra den palestinska staten föreslog FN redan 1947 genom resolution 181 men araberna förkastade förslaget.

Hade araberna bara godtagit förslaget som judarna gjorde så hade situationen varit en helt annan idag. När det gäller de israeliska bosättningarna så tycks Inge bortse ifrån att Osloavtalen mellan Israel och PLO fortfarande gäller.

Dessa avtal - som både Yitzhak Rabin och Yassir Arafat undertecknade - delar in Judéen och Samarien i tre zoner; A, B och C. Zonerna A och B administreras och kontrolleras av den Palestinska Myndigheten och enbart araber tillåts att bosätta sig där. Inga israeler får alltså bosätta sig i dessa två zoner. (Nämnde du apartheid?)

Zon C kontrolleras och administreras av Israel. Men till skillnad från de PA-kontrollerade zonerna, så kan både judar och araber bosätta sig i zon C. När vår media rapporterar att Israel expanderar sina bosättningar eller bygger nya bosättningar - gissa vilken zon detta sker inom? Zon C.

Israels bosättningar finns alltså enbart inom zon C, vilket är helt i enlighet med Osloavtalen. Bosättningarna tycks av någon anledning vara en kontroversiell fråga men om man tar sig tiden att faktiskt ta reda på fakta så inser man att dessa hus faktiskt är fullt legala då de är upprättade helt enligt rådande Osloavtal.

Chris Albertsson