Kvinnor och män ska dela lika på makten

Det är med glädje och stolthet S-kvinnor i Karlskrona kan konstatera att det nu råder ett 60/40-förhållande, med fördel kvinnorna, i Socialdemokraternas representation i nämnderna i Karlskrona kommun. För att uppnå ett jämställt samhälle är det enligt vår mening inget självändamål att vi ska ”gå om” männen, utan det viktiga är att kvinnor och män delar lika på makten.

Nu har vi S-kvinnor våra mandat och med dem kommer det kvinnliga. Sverige är ett långt mycket mer jämställt land än många andra länder. Det är tack vare den strävsamma, gemensamma, feministiska kampen vi kommit långt i Sverige och så här långt i Karlskrona.

I budgeten i Karlskrona kommun har vi fått med flera uppdrag som bidrar med utveckling för ett mer jämställt samhälle. Samtliga förvaltningar ska arbeta med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt införa jämlikhets- och jämställdhetsbokslut. Vi S-kvinnor ser med tillförsikt fram emot att så småningom ta del av den första rapporten och därefter hur vi kan följa upp den.

Vi nöjer oss inte med att stanna vid siffror på ett papper, ord måste bli till handling – kampen och strävsamheten för ett jämställt samhälle fortsätter! Ett annat uppdrag är att kommunen ska verka för ett ekonomiskt hållbart byggande av attraktiva hyresrätter i alla kommunens delar. Generellt sett har kvinnor lägre inkomster än män och är mer beroende av hyresrätter.

Vidare är en annan av uppgifterna i budgeten att verka för att den upplevda tryggheten ökar i samtliga kommunens delar. Vi menar att det för att skapa trygghet krävs jämlikhet, eftersom man i jämlikt läge inte ställer människor mot varandra.

Ytterligare två punkter, tätt förknippade med varandra, är att tillsvidareanställd personal inom förskolan ska erbjudas tillgång till arbetskläder och tillsvidareanställd personal inom hemtjänsten ska erbjudas tillgång till arbetsskor. Välfärdens arbete och yrken måste vara attraktiva. Det är S-kvinnors uppfattning att offentlig sektor måste visa vägen när det gäller jämställda löner, arbetsmiljö, arbetsvillkor mm.

Sist men inte minst ska vi aktivt verka för och stödja civilsamhället samt myndigheter i det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld samt våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor är inte bara ett kvinnoproblem, det är ett samhällsproblem.

Det behövs ett värdegrundsarbete, där vissa normer sätts under lupp, för att förebygga våldet och skydda offren. Det är en mycket viktig uppgift för oss att driva och följa detta arbete. I sammanhanget vill vi nämna att S-kvinnor lämnat förslaget ”10 för de stora och 5 för de små” där avsikten är att ge kvinnojouren 10 kronor per kommuninvånare samt Tjejjouren Tindra 5 kronor per kommuninvånare till deras viktiga arbete.

Tillsammans tar vi kampen!

S-Kvinnor i Karlskrona