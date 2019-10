Lärare har stor frihet att disponera tiden

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Hallå alla lärare och lärarförbund! Jag läser med förvåning om ”skolmarschen” som ägde rum den 13 oktober.

Lena Sandgren från Lärarförbundet säger ”Idag har barnen sämre förutsättningar än sina föräldrar för första gången sedan 1800-talet”. Niclas Wahlgren från Lärarnas Riksförbund skjuter in att folk på skolorna stressar ihjäl sig. Hur kan sådana påstående få stå oemotsagda gång på gång?

Jag tror inte människor i gemen vet hur en lärartjänst ser ut så det är verkligen hög tid att nyansera debatten. En lärare ska i snitt tjänstgöra 45,5 timmar per vecka. Detta för att arbeta in loven då man är ledig. Arbetsplatsförlagd tid är 35 timmar per vecka och förtroendetiden är 10,5 timmar per vecka. Förtroendetiden används till bland annat utvecklingssamtal, föräldramöten m.m.

Av de 35 timmarnas arbetsplatsförlagd tid är undervisningstiden i snitt 18,6 timmar. Lärarförbundet pratar om siffror på 28 timmar men då är det ”undervisningstimmar” man hänvisar till och de är 40 min. Vi ska vara noga med begreppen!

Läsåret 19/20 är en lärare ledig 11 veckor. Sex av dessa har man arbetat in övriga veckor. Vem som helst kan förstå att det kräver mycket tid och ansträngning att arbeta in ledig tid. Det gäller för alla yrkesgrupper.

Som lärare har man stor frihet i sitt arbete. Det man är uppbunden vid är undervisningstiden som ligger på i snitt 18,6 timmar per vecka. Sen tillkommer rastvakter, betygssättning, planering, APT och så vidare, men det går inte åt 27 timmar per vecka till detta vilket är den tid som återstår upp till 45,5 timmar. Man hör ofta lärare säga att de använt delar av helgen till arbete. Det är absolut inget märkligt med det. Fullgör man inte sin tid under arbetsveckan behöver man ta igen det på helgen. Det är en enorm frihet att kunna göra detta val. En lärare kan gå hem relativt tidigt, hämta barn på dagis/skola och sen välja att arbeta på kvällen eller helgen istället. Det är inte många arbetstagare som har den möjligheten!

De absolut största problemen i skolans värld är tre saker:

• Lärarnas avtal. Hade de haft vanlig 40 timmars vecka och fem veckors semester som alla andra hade den upplevda stressen minskat betydligt

• Bristande auktoritet från skolans sida. Det är pedagogerna som är specialister, inte föräldrarna och eleverna.

• Frånvarande personal. Idag har lärare så pass bra lön (som exempel kan nämnas att en nyutexaminerad lärare har högre lön än en AT-läkare) att man har råd att ta tjänstledigt under terminstid. Vid ledighet ersätts läraren av en vikarie. I regel en outbildad 20-åring som visserligen gör sitt bästa men var och en kan förstå att undervisningen inte blir den samma och att det blir ”rörigt” med en vikarie.

Folk stressar inte ihjäl dig på skolorna. Långt ifrån. Lärare har ett mycket viktigt arbete och de flesta gör ett fantastiskt jobb. Det är ett arbete med stor frihet som dessutom är välavlönat. Ska vi få in fler duktiga människor på lärarutbildningen ska vi framhäva fördelarna, inte skapa negativa mantran som är direkt felaktiga!

Mia